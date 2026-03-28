28.03.2026 10:18

Prezydent Karol Nawrocki w Teksasie. Wystąpi na CPAC

Prezydent RP Karol Nawrocki rozpoczął dwudniową wizytę roboczą w Stanach Zjednoczonych, lądując w Dallas w Teksasie w piątek wieczorem czasu lokalnego. W programie są m.in. wystąpienie na konferencji CPAC, wizyta w zakładach Lockheed Martin oraz spotkanie z Polonią.

Prezydent Karol Nawrocki przybył do Dallas w stanie Teksas w piątek wieczorem czasu lokalnego, rozpoczynając dwudniową wizytę roboczą w USA. Wizyta potrwa do poniedziałku, kiedy planowany jest powrót głowy państwa do Polski.

Najważniejszym punktem soboty będzie udział prezydenta w Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC). Zgodnie z harmonogramem organizatorów, wystąpienie Nawrockiego zaplanowano na godz. 15.15 czasu lokalnego (21.15 w Polsce). Tematem przemówienia mają być m.in. relacje polsko-amerykańskie oraz kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Jak poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, prezydent odniesie się do polityki Federacji Rosyjskiej, określanej jako zagrożenie dla porządku międzynarodowego i bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Nawrocki ma sprzeciwić się ewentualnym zmianom podejścia USA wobec Rosji, podkreślając potrzebę utrzymania dotychczasowej linii.

W sobotę prezydent odwiedzi również zakłady Lockheed Martin Aeronautics, gdzie produkowane są m.in. samoloty bojowe F-35. Spotka się tam z kierownictwem firmy oraz zapozna się z procesem produkcji maszyn, które w najbliższym czasie trafią na wyposażenie polskiej armii, a na których już szkolą się polscy piloci.

W niedzielę przed południem Nawrocki weźmie udział we mszy świętej w Kościele św. Piotra Apostoła w Dallas. Po południu zaplanowano spotkanie z Polonią, podczas którego prezydent wręczy odznaczenia państwowe przedstawicielom społeczności polonijnej.

Według danych przekazanych przez stronę prezydencką, Polonia w Teksasie liczy ponad 200 tys. osób. Są to często osoby zajmujące wysokie stanowiska w biznesie i na uczelniach. Rozmowy z nimi mają dotyczyć rozwoju relacji gospodarczych między Polską a USA oraz współpracy z Teksasem jako ważnym partnerem ekonomicznym.

Źródło: PAP

Prezydent Karol Nawrocki na warszawskim lotnisku Okęcie. Fot. PAP/Adam Warżawa
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Kopenhaga? 70 m kw. Warszawa? 50 m kw. Czy w Polsce dominują małe mieszkania?
Większość nowych mieszkań w największych miastach w Polsce ma mniej niż 60 m kw. Średnia powierzchnia nowego mieszkania w Warszawie czy Krakowie jest wyraźnie niższa niż w Kopenhadze, Berlinie czy Pradze.
27.03.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Cała Polska ogranicza picie. Największe miasta wprowadzają nocną prohibicję
Ograniczenia sprzedaży alkoholu w największych polskich miastach to niemal standard. Tylko w 12 spośród 34 największych polskich miast, w których żyje przynajmniej 100 tys. mieszkańców nie ma żadnych ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu.
28.03.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Kampus XYZ
Pierwsze „cztery kąty” – kupno vs. wynajem, gdzie szukać mieszkania, na co zwrócić uwagę i jak negocjować
Ostatnie lata przyniosły wzrost nie tylko cen mieszkań, ale też liczby młodych Polek i Polaków mieszkających u rodziców. Ci, którzy planują wyprowadzkę, stają przed serią dylematów: kupno czy wynajem? Jak znaleźć mieszkanie w dobrej cenie? Na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji?
28.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Wojna w Iranie. 5 czarnych scenariuszy makro, które prawdopodobnie się nie ziszczą
Scenariusze geopolityczne rzadko się realizują, ale gdy już tak się dzieje, mogą gwałtownie przestawić globalną gospodarkę. Ewentualna eskalacja konfliktu wokół Iranu i blokada cieśniny Ormuz mogłyby wywołać jednoczesny szok na rynku ropy, gazu i inflacji.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Realne zagrożenie czy wiele hałasu o nic? Szefowie ryzyka o wyzwaniach dla sektora bankowego
Szefowie ryzyka największych banków w Polsce mówią jednym głosem: era kredytów frankowych dobiega końca, ale na horyzoncie pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia. Chodzi np. o agresywną działalność kancelarii frankowych czy znalezienie równowagi w informowaniu klientów o zagrożeniach związanych z finansowaniem.
27.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Inwestuj więcej, czyli wesprzyj Polskę. Jak BM PKO BP chce przyciągnąć nowy kapitał na giełdę?
Polacy mają coraz więcej oszczędności, ale większość z nich wciąż trzymają w gotówce lub na depozytach. Inwestuje nadal niewielu – szczególnie na rynku akcji. Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO BP, uważa, że to problem, bo w obecnej sytuacji geopolitycznej pieniądze Polaków powinny pracować – nie tylko na rzecz gospodarki, ale także jej bezpieczeństwa. Kierowana przez niego instytucja zabiega o zmiany regulacyjne i rozwija nowe produkty, które mają przyciągnąć świeży kapitał na giełdę.
25.03.2026