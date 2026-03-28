Prezydent Karol Nawrocki w Teksasie. Wystąpi na CPAC

Prezydent Karol Nawrocki przybył do Dallas w stanie Teksas w piątek wieczorem czasu lokalnego, rozpoczynając dwudniową wizytę roboczą w USA. Wizyta potrwa do poniedziałku, kiedy planowany jest powrót głowy państwa do Polski.

Najważniejszym punktem soboty będzie udział prezydenta w Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC). Zgodnie z harmonogramem organizatorów, wystąpienie Nawrockiego zaplanowano na godz. 15.15 czasu lokalnego (21.15 w Polsce). Tematem przemówienia mają być m.in. relacje polsko-amerykańskie oraz kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Jak poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, prezydent odniesie się do polityki Federacji Rosyjskiej, określanej jako zagrożenie dla porządku międzynarodowego i bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Nawrocki ma sprzeciwić się ewentualnym zmianom podejścia USA wobec Rosji, podkreślając potrzebę utrzymania dotychczasowej linii.

W sobotę prezydent odwiedzi również zakłady Lockheed Martin Aeronautics, gdzie produkowane są m.in. samoloty bojowe F-35. Spotka się tam z kierownictwem firmy oraz zapozna się z procesem produkcji maszyn, które w najbliższym czasie trafią na wyposażenie polskiej armii, a na których już szkolą się polscy piloci.

W niedzielę przed południem Nawrocki weźmie udział we mszy świętej w Kościele św. Piotra Apostoła w Dallas. Po południu zaplanowano spotkanie z Polonią, podczas którego prezydent wręczy odznaczenia państwowe przedstawicielom społeczności polonijnej.

Według danych przekazanych przez stronę prezydencką, Polonia w Teksasie liczy ponad 200 tys. osób. Są to często osoby zajmujące wysokie stanowiska w biznesie i na uczelniach. Rozmowy z nimi mają dotyczyć rozwoju relacji gospodarczych między Polską a USA oraz współpracy z Teksasem jako ważnym partnerem ekonomicznym.

Źródło: PAP