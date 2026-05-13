Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.05.2026
NEWSROOM XYZ
13.05.2026 09:49

Prezydent Nauseda: nasze terytorium nie posłuży do ataków dronowych

Terytorium Litwy nie może być wykorzystywane do przeprowadzania ataków dronowych przeciwko innym państwom – oświadczył prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

Władze w Wilnie podkreślają, że każda próba użycia litewskiej przestrzeni powietrznej do operacji wojskowych byłaby naruszeniem suwerenności kraju i prawa międzynarodowego.

Czytaj również: Minister obrony Łotwy podał się do dymisji po incydencie z ukraińskimi dronami

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda w środę, cytowany przez agencję BNS, jednoznacznie odniósł się do pojawiających się oskarżeń Rosji wobec państw bałtyckich. Jak przekazał za pośrednictwem swojego głównego doradcy Frederikasa Jansonasa, Litwa „nie była i nie będzie wykorzystywana do jakichkolwiek operacji wojskowych państw trzecich przeciwko państwom sąsiednim”.

Litewski przywódca zaznaczył, że każda próba nielegalnego wykorzystania litewskiej przestrzeni powietrznej stanowiłaby „rażące naruszenie suwerenności oraz podstawowych norm prawa międzynarodowego”. Dodał również, że stanowisko Wilna zostało przekazane zarówno państwom prowadzącym działania wojenne w Europie, jak i sojusznikom Litwy w NATO.

Czytaj również: Minister obrony Estonii: Ukraińcy powinni lepiej kontrolować drony

Do sprawy odniosła się także doradczyni prezydenta Asta Skaisgiryte. We wtorek na antenie rozgłośni Žinių Radijas podkreśliła, że Litwa nigdy nie udzieliła i nie udzieli zgody na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej przez państwa trzecie prowadzące operacje wojskowe.

Według agencji BNS wypowiedzi litewskich władz mogą mieć na celu ograniczenie napięć po oskarżeniach formułowanych przez Rosję wobec państw bałtyckich. Moskwa zarzuca Litwa, Łotwa i Estonia umożliwianie ukraińskim dronom wykorzystywania ich przestrzeni powietrznej do ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną i wojskową.

Rosyjskie oskarżenia pojawiły się po tym, jak Ukraina rozszerzyła zasięg ataków dronowych w głąb terytorium Rosja. W ostatnim czasie na Litwie, Łotwie i w Estonii odnotowano także różne incydenty związane z ukraińskimi bezzałogowcami.

Czytaj również: Ukraińcy zawstydzili NATO walką z pomocą dronów? „Rzeczywistość jest inna niż clickbaitowe tytuły”

Rosyjskie media spekulowały ponadto, że domniemane wykorzystywanie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich przez ukraińskie drony może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obwodu królewieckiego. Jednocześnie zwracano uwagę, że drony z Ukrainy nie mogłyby dotrzeć do rosyjskiej eksklawy bez naruszenia przestrzeni powietrznej Polski lub Litwy.

Przedstawiciele państw bałtyckich oraz innych krajów NATO podkreślają jednak, że ukraińskie drony pojawiały się nad terytorium tych państw po zakłóceniu ich kursu przez Rosję przy użyciu środków walki radioelektronicznej. W ocenie władz regionu incydenty te nie świadczą o świadomym udostępnianiu przestrzeni powietrznej do operacji wojskowych.

Źródło: PAP

Gitanas Nauseda
Litewski prezydent zaznaczył, że każda próba nielegalnego wykorzystania litewskiej przestrzeni powietrznej stanowiłaby „rażące naruszenie suwerenności oraz podstawowych norm prawa międzynarodowego”. Fot. Yauhen Yerchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Najpierw przycisnęła, teraz luzuje. UE zmienia podejście do regulacji AI
KE uzgodniła zmiany w AI Act w ramach Digital Omnibus. Mają uprościć przepisy i zmniejszyć obciążenia dla firm. Biznes i eksperci pozytywnie oceniają ich kierunek.
13.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Piraci wracają na Ocean Indyjski. Wojny i chaos znów destabilizują handel morski
Piraci znów atakują w Rogu Afryki. W ciągu kilkunastu dni porwano kilka jednostek. Analitycy ostrzegają: to może być początek większego trendu
13.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
„Efekt Czarnka” szybko zgasł. PiS wewnętrznie się chwieje, ale... prześcignął KO na TikToku (POLITYKA W SIECI)
Ostatnie dwa miesiące w polskiej polityce niemal co tydzień przynosiły małe trzęsienia ziemi. Czarnek kandydatem na premiera, rozpad Polski 2050, weto ws. SAFE czy awantury wewnątrz PiS odcisnęły…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Na GPW lekka wyprzedaż. Podsumowanie notowań 12 maja 2026 r.
We wtorek na warszawskim parkiecie wszystkie indeksy podążały do zamknięcia dnia na minusach. Wedle stanu z ok. godz. 16.15 WIG20 zniżkował o prawie 1,7 proc., a najsłabsze wśród blue chipów było…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kolejne odwołania na największym kolejowym przetargu. Rail Baltica odsuwa się w czasie
Modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk, największej w historii inwestycji kolejowej w Polsce, może nie nastąpić tak szybko. Do Krajowej Izby Odwoławczej napłynęły właśnie kolejne odwołania od…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Dan Ives odważnie o Apple. „Wycena może wzrosnąć o bilion dolarów”
O sukcesach i porażkach Tima Cooka, oczekiwaniach wobec Johna Ternusa oraz kluczowych kierunkach rozwoju Apple – mówi Dan Ives, jeden z najbardziej znanych analityków na Wall Street.
13.05.2026