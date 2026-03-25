Prezydent powołał Radę Biznesu. Wśród jej członków współzałożyciele ElevenLabs czy Iceye

Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Biznesu. W jej skład wchodzą m.in. prezesi Cyfrowego Polsatu, Maspexu, Eleven Labs czy Iceye. Ma ona opiniować prawo, które dotyka polskiej gospodarki.

– Znaleźliśmy się jako państwo w tym, co ekonomiści nazywają pułapką średniego rozwoju, więc wierzę głęboko, że Rada Biznesu przy prezydencie Polski, przy moim wielkim wsparciu, będzie potrafiła pułapkę średniego rozwoju przełamać – powiedział Nawrocki, powołując Radę.

Prezydent dodał, że chce wypracować „pewien optymalny i rozsądny model współpracy polskich przedsiębiorców, polskiego biznesu z administracją państwową”. – Nie tylko chciałbym państwa słuchać, ale także wierzę, że tak jak przy innych radach przy prezydencie, będziecie państwo opiniować prawo, które bezpośrednio dotyka polskiej gospodarki i te zadania wykonują wszystkie rady przy prezydencie – mówił.

W skład rady weszli m.in. współzałożyciel i prezes Iceye Rafał Modrzewski, jeden z twórców ElevenLabs Mateusz Staniszewski, prezes Synerise Jarosław Królewski, prezes Cyfrowego Polsatu i spółki ZE PAK Piotr Żak, prezes Mlekovity Dariusz Sapiński oraz prezes Grupy Maspex Krzysztof Pawiński. Koordynować jej prace będzie doradca prezydenta Karol Rabenda.

To już 13. rada przy prezydencie. Działają już m.in.: Rada Młodzieży, Rada Zdrowia, Rada Energii i Zasobów Naturalnych, Rada Parlamentarzystów, Rada Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Rada Gospodarcza. Są to ciała konsultacyjno-doradcze, oparte na zewnętrznych ekspertach.