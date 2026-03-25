Prezydent powołał Radę Biznesu. Wśród jej członków współzałożyciele ElevenLabs czy Iceye

Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Biznesu. W jej skład wchodzą m.in. prezesi Cyfrowego Polsatu, Maspexu, Eleven Labs czy Iceye. Ma ona opiniować prawo, które dotyka polskiej gospodarki.

– Znaleźliśmy się jako państwo w tym, co ekonomiści nazywają pułapką średniego rozwoju, więc wierzę głęboko, że Rada Biznesu przy prezydencie Polski, przy moim wielkim wsparciu, będzie potrafiła pułapkę średniego rozwoju przełamać – powiedział Nawrocki, powołując Radę.

Prezydent dodał, że chce wypracować „pewien optymalny i rozsądny model współpracy polskich przedsiębiorców, polskiego biznesu z administracją państwową”. – Nie tylko chciałbym państwa słuchać, ale także wierzę, że tak jak przy innych radach przy prezydencie, będziecie państwo opiniować prawo, które bezpośrednio dotyka polskiej gospodarki i te zadania wykonują wszystkie rady przy prezydencie – mówił.

W skład rady weszli m.in. współzałożyciel i prezes Iceye Rafał Modrzewski, jeden z twórców ElevenLabs Mateusz Staniszewski, prezes Synerise Jarosław Królewski, prezes Cyfrowego Polsatu i spółki ZE PAK Piotr Żak, prezes Mlekovity Dariusz Sapiński oraz prezes Grupy Maspex Krzysztof Pawiński. Koordynować jej prace będzie doradca prezydenta Karol Rabenda.

To już 13. rada przy prezydencie. Działają już m.in.: Rada Młodzieży, Rada Zdrowia, Rada Energii i Zasobów Naturalnych, Rada Parlamentarzystów, Rada Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Rada Gospodarcza. Są to ciała konsultacyjno-doradcze, oparte na zewnętrznych ekspertach.

PAP/Paweł Supernak
Oferta pracy marzeń na Malcie? Byli pracownicy ujawniają kulisy „edukacji finansowej”
W ogłoszeniach GCC7 dla Polaków kuszą zarobki sięgające nawet 15 tys. zł brutto – bez doświadczenia i z relokacją na Maltę, do „śródziemnomorskiego raju”, gdzie przez 350 dni w roku świeci słońce. Jak opowiada rozmówca XYZ, po przyjeździe nowy pracownik szybko odkrywa, na czym naprawdę polega ta praca: jego zadaniem jest sprawić, by klienci brokerów tracili jak najwięcej pieniędzy.
23.03.2026
Kadry dla atomu. W Polsce powstaje nowy rynek pracy. Plan przygotuje politechnika
Przed budową elektrowni atomowej inwestorzy budują kadry. W szczytowym okresie inwestycji potrzebnych będzie 12 tys. ludzi. Zaangażowane spółki już szkolą, akredytują wykonawców i wysyłają studentów na specjalistyczne staże. Rząd chce jednak wiedzieć, jak długoterminowo szkolić kadry dla całego sektora jądrowego jako nowej branży – także poza pierwszą elektrownią na Pomorzu. W kwietniu rusza specjalny projekt.
24.03.2026
Ceny mieszkań stoją czy spadają? Jak nie zgubić się w gąszczu danych, rabatów i rynkowych pozorów
Deweloperzy mówią o stabilizacji cen mieszkań, ale rynek wysyła sygnał. W części miast stawki rzeczywiście wyhamowały, w innych realne obniżki ukrywają się w rabatach, promocjach i negocjacjach. Problem w tym, że w zawiłościach danych ofertowych i transakcyjnych coraz trudniej wychwycić, co naprawdę dzieje się z cenami.
25.03.2026
Relacja pełna sprzeczności. Antyrosyjska prawica wspiera prorosyjskiego Orbána
Prezydent Karol Nawrocki postanowił wesprzeć Viktora Orbána przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi. Jeszcze w ubiegłym roku odwoływał spotkanie z premierem Węgier ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. Przed wyjazdem do Budapesztu prezydent deklaruje, że Putin jest zagrożeniem dla Polski. Tymczasem relacje Orbána z rosyjskim dyktatorem nie osłabły.
23.03.2026
Wojna na Bliskim Wschodzie kosztuje biura podróży miliony. Czy latem Polacy postawią na Europę?
Giełdowy Rainbow podsumował koszty związane z atakiem na Iran, ale wojna nie załamała sprzedaży oferty na lato. Itaka i Wakacje.pl przewidują większe zainteresowanie wakacjami w Europie. Z kolei w eSky klienci zamiast rezygnować z wyjazdów na Bliski Wschód po prostu wybierają inne kierunki.
23.03.2026
Skąd wziąć kapitał na rozwój firmy? Przegląd możliwości finansowania przedsiębiorstw
W 2026 roku przedsiębiorcy nadal działają w wymagającym otoczeniu gospodarczym, w którym niepewność i presja kosztowa łączą się z szeroką, choć złożoną ofertą finansowania. Dostęp do kapitału jest, ale jego skuteczne wykorzystanie wymaga dziś przede wszystkim strategicznego dopasowania do etapu rozwoju firmy i poziomu ryzyka. Jak nie pogubić się w gąszczu instrumentów i wybrać rozwiązanie, które faktycznie przełoży się na rozwój biznesu?
25.03.2026