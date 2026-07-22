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22.07.2026 19:25

Prezydent przyjmie ślubowanie na sędziego TK od Sławomira Patyry

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował w środę, że w przyszłym tygodniu – we wtorek 28 lipca – prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Sławomira Patyry, którego Sejm wybrał w czerwcu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej polski Trybunał Konstytucyjny naruszył unijne prawo.
Prezydent Karol Nawrocki przyjmie w przyszły tygodniu ślubowanie na sędziego Trybunały konstytucyjnego od Sławomira Patyry, wybranego na to stanowisko w czerwcu przez Sejm . Fot. PAP/Albert Zawada

„W najbliższy wtorek 28 lipca prezydent Karol Nawrocki działając na postawie art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przyjmie ślubowanie od prof. Sławomira Patyry” – napisał Bogucki na platformie X. i

Szef KPRP dodał, że prezydent „tego samego dnia wręczy powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego”. „W przyszłym tygodniu Prezydent planuje także powołanie 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych” – dodał Bogucki.

W czerwcu tego roku Sejm wybrał Sławomira Patyrę na miejsce sędziego Andrzeja Zielonackiego, któremu kończyła się dziewięcioletnia kadencja. Na początku lipca Patyra skierował do prezydenta Nawrockiego pismo z prośbą o wyznaczenie terminu swojego ślubowania. Wskazywał, że chciał zasygnalizować w ten sposób gotowość do nawiązania stosunku służbowego w TK. Ostatnio Patyra skierował ponowne pismo w tej sprawie.

Z kolei przed tygodniem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty informował o wysłaniu do prezydenta pisma, w którym apelował o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie przez Patyrę do sprawowania mandatu sędziego TK.

Źródło: PAP

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