04.03.2026 18:36

Prezydent Nawrocki spotkał się z prezesem NBP, aby omówić alternatywę dla SAFE

Znalezienie korzystnej, suwerennej, bezpiecznej, dobrej i efektywnej alternatywy dla programu SAFE było tematem rozmowy z prezesem NBP Adamem Glapińskim – powiedział prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu.

Podczas konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki powtórzył swoje wątpliwości dotyczące programu SAFE. Powiedział m.in. o tym, że będzie on spłacany do roku 2070. Jego zdaniem program SAFE jest także „niezgodny z art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej, gdzie bezpieczeństwo należy oczywiście do państw członkowskich Unii Europejskiej, a nie do samej Unii Europejskiej”.

– Wojna w Iranie i ostatnie operacje Stanów Zjednoczonych pokazują też to, co pokazują: to przede wszystkim efektywność sprzętu amerykańskiego – podkreślił Nawrocki.

Jak wyjaśnił prezydent, do jego spotkania z prezesem NBP Adamem Glapińskim doszło, „aby znaleźć korzystną, suwerenną, bezpieczną, dobrą i efektywną alternatywę dla SAFE-u”.

– Dzisiaj, po tygodniach spotkań ekspertów w Kancelarii Prezydenta, ale także po działaniach prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana prezesa Adama Glapińskiego (...) dyskutowaliśmy o polskim SAFE 0 proc. – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent oznajmił, że wystosuje dzisiaj pismo do premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby zaprosić ich na spotkanie w celu omówieniu tematów wokół polskiego SAFE 0 proc. Nawrocki powtórzył, że europejskie dofinansowanie ma "obciążenia".

Obecny na konferencji szef NBP Adam Glapiński był z kolei pytany o to, z jakich aktywów rezerwowych bank centralny planuje sfinansować SAFE 0 proc. – Z żadnej części rezerw (...) nie możemy skorzystać, w tym sensie, że część rezerw zostanie przekazana, bo to jest wbrew prawu. (...) Przyjdzie czas na szczegóły, że będziemy je relacjonować – powiedział Glapiński.

– Na przykład zysk, w większości, w 95 proc. przekazujemy rządowi. On jest używany w określonym celu. W tym wypadku spodziewamy się, że w celu właśnie wzmacniania polskiej obronności – dodał Glapiński. Warto pamiętać, że zysk dla NBP nie jest celem oraz jest zależny od kursów walut, w tym siły złotego. W 2025 r. bank centralny, według szacunków, mógł odnotować ujemny bilans na poziomie 100 mld zł, co wynikało pośrednio ze słabości dolara.

Prezydent Nawrocki zapowiedział również, że poprze wniosek premiera o użyciu samolotów polskich Sił Zbrojnych do pomocy w ewakuacji Polaków z regionu Zatoki Perskiej. Wcześniej szef rządu zapowiedział taki ruch za pośrednictwem wpisu na platformie X.

Adam Glapiński, prezes NBP, spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim
Warszawa, 04.03.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki (P) i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński (L) podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Fot. PAP/Paweł Supernak
