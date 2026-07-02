Prezydent zawetował dwie ustawy. Jedna z nich dotyczy praw uczniów

Prezydent Karol Nawrocki poinformował o decyzjach dotyczących kolejnych ustaw uchwalonych przez parlament. Podpisał pięć aktów prawnych, dwie ustawy zawetował, a jedną skierował do kontroli prewencyjnej przez Trybunał Konstytucyjny. Jak podkreślił, każdą decyzję poprzedziła analiza skutków dla obywateli.

Prezydent Karol Nawrocki. Fot. PAP/Radek Pietruszka

Karol Nawrocki przekazał w nagraniu, że ustawy oceniał wraz z ekspertami i doradcami. Zaznaczył, że część regulacji porządkuje ważne obszary życia publicznego i zasługuje na poparcie. W jego ocenie są jednak także rozwiązania, które mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.

Prezydent podpisał ustawę o spółdzielniach uczniowskich

Jedną z podpisanych ustaw są przepisy dotyczące spółdzielni uczniowskich. Według prezydenta regulacja ma wspierać młodzież w zdobywaniu praktycznych kompetencji. Chodzi m.in. o przedsiębiorczość, współpracę w grupie oraz podstawy zarządzania finansami.

Prezydent podpisał także ustawę metropolitalną dla Pomorza. Na jej podstawie ma powstać związek metropolitalny w województwie pomorskim. Obejmie on 61 samorządów i blisko 1,6 mln mieszkańców.

Karol Nawrocki podpisał również ustawę wzmacniającą ochronę praw obywateli w postępowaniu karnym. Prezydent zaakceptował także ustawę dotyczącą Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jak wskazał, regulacja porządkuje procedury współpracy państw Unii Europejskiej.

Kolejna podpisana ustawa dotyczy sektora energetycznego. Według prezydenta nowe przepisy mają uprościć regulacje, zwiększyć przejrzystość rachunków za energię oraz wspierać modernizację ciepłownictwa i rozwój odnawialnych źródeł energii.

Karol Nawrocki zaznaczył jednak, że po raz ostatni zgadza się na przedłużenie mechanizmu tzw. usługi biletowej dotyczącej zapasów gazu. Jednocześnie wezwał rząd do odpowiednich inwestycji w tym obszarze.

Prezydent przypomniał również swój projekt ustawy „Prąd minus 33 proc.”. Jak mówił, projekt czeka na rozpatrzenie w Sejmie i ma trwale obniżyć rachunki za energię elektryczną dla odbiorców indywidualnych.

Ustawa akcyzowa trafi do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent skierował do kontroli prewencyjnej przez Trybunał Konstytucyjny jedną z ustaw akcyzowych. Chodzi o ustawę z 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Karol Nawrocki uzasadnił decyzję chaosem legislacyjnym. Wskazał, że rząd wielokrotnie zmienia przepisy dotyczące tego samego zagadnienia, a przedsiębiorcy otrzymują zaledwie dwa tygodnie na dostosowanie się do nowych regulacji.

Prezydent zwrócił uwagę, że 13 maja 2026 r., czyli dwa dni przed uchwaleniem ustawy przez Sejm, Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny projekt zmian. Według niego nowe propozycje odchodzą od rozwiązań przyjętych w ustawie skierowanej do podpisu prezydenta.

Karol Nawrocki podkreślił, że chce, aby Trybunał Konstytucyjny ocenił zgodność tych przepisów z ustawą zasadniczą. Zaapelował też do rządu, aby nie kierował do podpisu ustaw, które za chwilę mają być ponownie zmieniane.

Weto wobec ustawy o rzecznikach praw uczniowskich

Prezydent zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przyznał, że ochrona praw uczniów jest ważna, ale uznał, że proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach.

W ocenie Karola Nawrockiego ustawa zwiększyłaby biurokrację i mogłaby prowadzić do ideologizacji systemu oświaty. Prezydent stwierdził, że polska szkoła potrzebuje przede wszystkim stabilności, wysokiego poziomu nauczania oraz wzmacniania autorytetu nauczyciela.

Według prezydenta nowe przepisy mogłyby zamieniać decyzje wychowawcze w formalne spory. Dodał, że ustawa oznaczałaby również dodatkowe wydatki publiczne na instytucje dublujące kompetencje już istniejących organów.

FuelEU Maritime z prezydenckim wetem

Drugie weto dotyczy ustawy FuelEU Maritime, związanej z transportem morskim. Karol Nawrocki argumentował, że jej wdrożenie oznaczałoby realizację założeń Zielonego Ładu, któremu sprzeciwia się od początku kadencji.

Zdaniem prezydenta regulacje zwiększyłyby koszty działalności przedsiębiorstw. Chodzi m.in. o nowe opłaty, obowiązki administracyjne oraz wysokie sankcje finansowe. W jego ocenie osłabiłoby to konkurencyjność polskich i europejskich portów.

Karol Nawrocki zapowiedział również ponowienie inicjatywy referendum w sprawie Zielonego Ładu. Podkreślił, że w tej kwestii powinni wypowiedzieć się obywatele.

Prezydent podsumował dotychczasowe decyzje legislacyjne

Karol Nawrocki przypomniał, że od początku kadencji podpisał 236 ustaw, a 39 zawetował. Zaznaczył jednocześnie, że nadal czeka na kluczowe ustawy zapowiadane przez rządzących w kampanii wyborczej.

Według prezydenta obietnice miały zostać zrealizowane w ciągu pierwszych 100 dni działania rządu. Tymczasem, jak wyliczył, od zaprzysiężenia gabinetu minęły już 932 dni, czyli 2 lata, 6 miesięcy i 20 dni.

Prezydent skrytykował także blokowanie jego projektów ustaw. Wskazał, że dotyczą one m.in. obniżenia cen energii, wsparcia rodzin, seniorów, rolników i przedsiębiorców.