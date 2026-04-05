Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.04.2026
05.04.2026 11:20

Problemy Lucid. Producent samochodów dostarczył mniej aut niż spodziewali się analitycy

Firma Lucid dostarczyła w pierwszym kwartale 2026 r. mniej samochodów, niż spodziewali się analitycy. Pojawiły się bowiem problemy nie tylko ze spadkiem popytu na elektryczne pojazdy, ale i kłopoty z jakością wyprodukowanych aut.

Lucid wyprodukował 5500 pojazdów i dostarczył klientom 3093 samochody. Tymczasem, jak informuje CNBC, analitycy z Visible Alpha spodziewali się 5967 wyprodukowanych pojazdów i 5237 dostarczonych do klientów.

Skąd wzięły się te problemy? Nie chodzi tylko o spadający popyt na elektryczne pojazdy czy o problemy z dostawami metali ziem rzadkich albo z dostępnością chipów. Najpierw Lucid musiał wstrzymać produkcję samochodów i dokładnie skontrolować te, które już trafiły do magazynów. Okazało się bowiem, że jeden z dostawców miał problemy z jakością tylnych siedzeń. Potem SUV-y Gravity musiały trafić na akcję serwisową, bo klamry pasów bezpieczeństwa także nie spełniały standardów.

Marc Winterhoff, szef firmy, uważa jednak, że mimo technicznych problemów firma w tym roku wyprodukuje o 50 proc. więcej aut, niż podano w pierwszych szacunkach. Firma oceniała wtedy, że w 2026 r. powstanie od 25 do 27 tys. aut tej marki.

Lucid Gravity
Firma Lucid musiała wezwać właścicieli Gravity na akcję serwisową. Fot. Sjoerd van der Wal/Getty Images
