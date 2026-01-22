Produkcja budowlano-montażowa pozytywnie zaskoczyła

Produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2025 r. wzrosła o 4,5 proc. rdr – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Konsensus rynkowy spodziewał się spadku o 0,5 proc.

Prognozy ekspertów okazały się bardziej pesymistyczne również w przypadku danych liczonych w ujęciu miesięcznym. Produkcja w grudniu w porównaniu z listopadem wzrosła o 36,2 proc. Konsensus spodziewał się dynamiki na poziomie 30,3 proc.

Duży udział we wzroście miały budowy budynków, których w relacji rocznej było więcej o 13,3 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca o 21,1 proc. Robót budowlanych specjalistycznych było więcej o 23 proc. rdr i o 30,6 proc. mdm. GUS odnotował spadek w przypadku budów obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 7,2 proc. rdr i wzrost na przestrzeni miesiąca o 50,1 proc.

Na koniec grudnia w budowie pozostawało 838,3 tys. mieszkań, tj. o 0,4 proc. więcej niż pod koniec 2024 r. W ubiegłym miesiącu deweloperzy rozpoczęli budowę 8842 mieszkań, co oznacza wzrost o 7,8 proc. rdr. Do użytku oddano 16 405 lokali, czyli więcej o 13,5 proc. rdr. Z kolei urzędy wydały pozwolenia na budowę 20 016 mieszkań, co daje wzrost o 17,4 proc. rdr.

Podsumowując cały 2025 r., pod względem sektora nieruchomości mieszkaniowych poradził on sobie nieznacznie gorzej od poprzednika. Łącznie w ubiegłym roku rozpoczęto budowę 129 714 lokali, co daje spadek o 14,9 proc. rdr. Urzędy wydały również o 16,6 proc. mniej pozwoleń na rozpoczęcie inwestycji, bo łącznie 171 493. W tym czasie oddano za to więcej mieszkań do użytkowania, bo 134 149 co daje wzrost o 7,6 proc. rdr.