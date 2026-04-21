Produkcja budowlano-montażowa w marcu wzrosła. Wyniki powyżej oczekiwań

Produkcja budowlano-montażowa w marcu wzrosła o 0,4 proc. r/r i o 37,0 proc. m/m – podał Główny Urząd Statystyczny. To wyniki lepsze od przewidywań analityków.

Konsensus PAP zakładał, że w stosunku rocznym produkcja budowlano-montażowa spadnie w marcu o 1,3 proc., a w porównaniu do lutego wzrośnie o 35,7 proc.

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa w marcu br. była o 2,1 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku oraz o 6,2 proc. wyższa niż w lutym” – podają analitycy.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli w marcu deweloperzy spadła jednak o 4,9 proc. r/r.

Źródło: PAP, GUS