21.04.2026 09:46
Produkcja budowlano-montażowa w marcu wzrosła. Wyniki powyżej oczekiwań
Produkcja budowlano-montażowa w marcu wzrosła o 0,4 proc. r/r i o 37,0 proc. m/m – podał Główny Urząd Statystyczny. To wyniki lepsze od przewidywań analityków.
Konsensus PAP zakładał, że w stosunku rocznym produkcja budowlano-montażowa spadnie w marcu o 1,3 proc., a w porównaniu do lutego wzrośnie o 35,7 proc.
„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa w marcu br. była o 2,1 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku oraz o 6,2 proc. wyższa niż w lutym” – podają analitycy.
Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli w marcu deweloperzy spadła jednak o 4,9 proc. r/r.
Źródło: PAP, GUS