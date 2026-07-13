Produkcja przemysłowa w 2025 r. sięgnęła 1,7 bln zł

Produkcja przemysłowa w 2025 r. wyniosła 1,7 bln zł – podaje GUS. To tyle samo, co rok wcześniej. Najmocniej wzrosła w wyrobach drewnianych, a największy spadek dotknął produkcję urządzeń elektycznych.

W 15 działach odnotowano spadki. Największy dotknął produkcję urządzeń elektrycznych.

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Wartość produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych w 2025 r. utrzymała się na niezmienionym poziomie w stosunku do 2024 r. i wyniosła ponad 1,7 bln zł – poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Eksperci GUS wskazują, że wartość produkcji sprzedanej wyrobów w cenach stałych wzrosła w 12 działach. Najmocniej w wyrobach z drewna, korka, słomy i materiałów stosowanych do wyplatania (o 10,5 proc.) oraz artykułach spożywczych (o 5,4 proc.).

Z kolei w 15 działach odnotowano spadki. Największy dotknął produkcję urządzeń elektrycznych (o 10,4 proc.), wyrobów tekstylnych (o 6,9 proc.) i odzieży (o 6,7 proc.).

W stosunku do 2024 r. największy wzrost udziału w wartości produkcji sprzedanej wyrobów zanotowano dla działu artykuły spożywcze (o 1,4 pkt proc.), zaś największy spadek – dla działu urządzenia elektryczne (o 0,7 pkt proc.). Dla 18 działów udział w wartości produkcji sprzedanej utrzymał się na niezmienionym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

Źródło: PAP