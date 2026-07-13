Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.07.2026
NEWSROOM XYZ
13.07.2026 11:46

Produkcja przemysłowa w 2025 r. sięgnęła 1,7 bln zł

Produkcja przemysłowa w 2025 r. wyniosła 1,7 bln zł – podaje GUS. To tyle samo, co rok wcześniej. Najmocniej wzrosła w wyrobach drewnianych, a największy spadek dotknął produkcję urządzeń elektycznych.

Na zdjęciu produkcja na nowej linii w zakładzie MEsko w Skarżysku-Kamiennej
W 15 działach odnotowano spadki. Największy dotknął produkcję urządzeń elektrycznych.
Fot. Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

Wartość produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych w 2025 r. utrzymała się na niezmienionym poziomie w stosunku do 2024 r. i wyniosła ponad 1,7 bln zł – poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Eksperci GUS wskazują, że wartość produkcji sprzedanej wyrobów w cenach stałych wzrosła w 12 działach. Najmocniej w wyrobach z drewna, korka, słomy i materiałów stosowanych do wyplatania (o 10,5 proc.) oraz artykułach spożywczych (o 5,4 proc.).

Z kolei w 15 działach odnotowano spadki. Największy dotknął produkcję urządzeń elektrycznych (o 10,4 proc.), wyrobów tekstylnych (o 6,9 proc.) i odzieży (o 6,7 proc.).

W stosunku do 2024 r. największy wzrost udziału w wartości produkcji sprzedanej wyrobów zanotowano dla działu artykuły spożywcze (o 1,4 pkt proc.), zaś największy spadek – dla działu urządzenia elektryczne (o 0,7 pkt proc.). Dla 18 działów udział w wartości produkcji sprzedanej utrzymał się na niezmienionym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

Źródło: PAP

Inflacja pod kontrolą. Obniżka stóp jeszcze w tym roku?
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
Polska w operowej awangardzie, czyli soft power Władysława IV
Król Władysław IV stworzył w Warszawie stałą operę w czasach, gdy ta sztuka dopiero rodziła się w Europie. Scena miała najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, a występował na niej znany kastrat,…
12.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rosyjskie auta są chińskie? Jak Chiny przejęły rynek motoryzacyjny Rosji
Chiński przemysł motoryzacyjny powstał dzięki inżynierom z pierwszej fabryki samochodów w Rosji. Dziś dawny uczeń nie tylko przerósł mistrza, ale zagraża jego egzystencji.
11.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kto dostarczy szybkie pociągi PKP Intercity? To prestiżowa pułapka dla polskich producentów
Tylko jedna firma z Polski chce budować pociągi dużych prędkości dla PKP Intercity. Eksperci wskazują jednak, że udział w przetargu byłby dla krajowych producentów bardziej ruchem wizerunkowym niż…
13.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
UE przedstawi reformę ETS. „Zielona transformacja wyszła z ideologicznego narożnika”
W tym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić propozycję zmian w systemie handlu emisjami. O tym, co może znaleźć się w pakiecie, na co liczy Polska i dlaczego transformacja energetyczna przestaje…
13.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Ignacy Korwin-Milewski. Człowiek, który stworzył kanon polskiego malarstwa
Co łączy XIX-wiecznego kolekcjonera sztuki z debatami o prywatnych muzeach i mecenacie artystycznym, które toczą się w Polsce do dziś? Historia Ignacego Korwin-Milewskiego pokazuje, że najtrudniej…
11.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowy traktat Polski z Niemcami. Co oznacza dla bezpieczeństwa, NATO i wzajemnych relacji? (WYWIAD)
Miguel Berger, ambasador Niemiec w Polsce, mówi, co zmieni się w zakresie współpracy wojskowej po wejściu w życie traktatu zawartego 17 czerwca br. Opowiada też, na jakim etapie są restytucja dóbr…
13.07.2026