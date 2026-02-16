Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.02.2026
16.02.2026 11:53

Produkcja przemysłowa w strefie euro spadła w grudniu w porównaniu z listopadem

Produkcja przemysłowa w strefie euro w grudniu 2025 r. była o 1,4 proc. niższa w ujęciu miesięcznym. Wzrosła z kolei o 1,2 proc. w ujęciu rok do roku – podał Eurostat.

W całej UE odczyt wyniósł minus 0,8 proc. miesiąc do miesiąca. W porównaniu z grudniem 2024 r. produkcja przemysłowa w Unii wzrosła o 1,4 proc.

Średni roczny roczny poziom produkcji przemysłowej w 2025 r. w porównaniu z 2024 r. był wyższy o 1,5 proc. zarówno w strefie euro, jak i całej UE.

W Polsce produkcja przemysłowa, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w grudniu 2025 r. o 6,9 proc. rok do roku. W listopadzie zanotowano spadek o 0,6 proc. w ujęciu rocznym – podał Eurostat. W ujęciu miesięcznym wzrost produkcji w grudniu wyniósł 3,2 proc.

Fabryka Volkswagena w Bratysławie
Produkcja przemysłowa w strefie euro w grudniu 2025 r. była o 1,4 proc. niższa w ujęciu miesięcznym. Na zdjęciu fabryka Volkswagena w Bratysławie. Fot. Michaela Nagyidaiova/Bloomberg via Getty Images
