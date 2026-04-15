15.04.2026 11:10

Produkcja przemysłowa w UE lekko w górę m/m. W ujęciu rocznym nadal spadki

W lutym 2026 r. produkcja przemysłowa w strefie euro i całej UE nieznacznie wzrosła w porównaniu ze styczniem. W ujęciu rocznym dane pozostają jednak na minusie, szczególnie w strefie euro.

Według wstępnych szacunków Eurostatu, w lutym 2026 r. produkcja przemysłowa wzrosła o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca zarówno w strefie euro, jak i w UE (po spadkach w styczniu odpowiednio o 0,8 proc. i 0,9 proc.). Jednocześnie w porównaniu z lutym 2025 r. produkcja spadła o 0,6 proc. w strefie euro i o 0,1 proc. w całej UE.

W ujęciu miesięcznym w strefie euro wzrost napędzały głównie dobra konsumpcyjne nietrwałe (+2,6 proc.) oraz dobra kapitałowe (+1 proc.). Produkcja dóbr pośrednich zwiększyła się o 0,5 proc., natomiast spadła w sektorze energii (-2,1 proc.) i dóbr konsumpcyjnych trwałych (-1,3 proc.). Podobne tendencje odnotowano w całej UE, gdzie szczególnie wyróżnił się wzrost dóbr kapitałowych (+1,1 proc.) i nietrwałych (+2 proc.), przy jednoczesnym spadku energii (-2 proc.).

Największe miesięczne wzrosty produkcji przemysłowej odnotowano w Irlandii (+5,7 proc.), Finlandii (+3,3 proc.) i Szwecji (+3,2 proc.). Z kolei największe spadki wystąpiły na Malcie (-6 proc.), w Luksemburgu (-4,6 proc.) oraz w Grecji (-2,1 proc.).

W ujęciu rocznym sytuacja pozostaje bardziej zróżnicowana. W strefie euro spadki dotyczyły przede wszystkim dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (-5,4 proc.), dóbr pośrednich (-1,5 proc.) i trwałych (-1,9 proc.). Wzrosty odnotowano natomiast w sektorze dóbr kapitałowych (+2,5 proc.) oraz energii (+2 proc.). W całej UE produkcja dóbr kapitałowych wzrosła jeszcze silniej (+3 proc.), przy spadkach w pozostałych głównych kategoriach.

Największe roczne spadki produkcji przemysłowej odnotowano w Luksemburgu (-17 proc.), Irlandii (-10 proc.) oraz Bułgarii (-8 proc.). Najwyższe wzrosty wystąpiły natomiast w Szwecji (+7,7 proc.), Belgii (+7,4 proc.) i Danii (+5,8 proc.).

Źródło: Eurostat

flagi UE przed KE
Fot. Getty Images/Jacek Kadaj
