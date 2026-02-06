Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
06.02.2026 09:30

Prof. Zbigniew Kąkol nowym szefem Komisji Ewaluacji Nauki

Prof. Zbigniew Kąkol został nowym przewodniczącym Komisji Ewaluacji Nauki. Funkcję tę objął po tym, jak wczoraj minister Nauki Dariusz Kulasek cofnął mu wskazanie do tej funkcji prof. Filipa Szymańskiego. Kierował KEN od 2023 roku.

Właśnie zaczęła się kolejna ewaluacja polskiej nauki - ocena okresowa uczelni i instytutów naukowych. Zajmie około 6 miesięcy, wyniki mają być znane w czerwcu.

W ewaluacji bierze udział ponad 1500 ekspertów. Zostanie jej poddanych 1267 dyscyplin w 283 instytucjach. Do oceny zgłoszono ponad 207 tys. publikacji naukowych, blisko 173 tys. usług badawczych, ponad 18,5 tys. projektów, blisko 10 tys. form komercjalizacji własności intelektualnej, ponad 7 tys. patentów, blisko 500 wzorów użytkowych oraz 49 praw do odmiany roślin. 

To ostatnia taka ewaluacja. Od tego roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmienia zasady oceniania podmiotów naukowych i naukowych dyscyplin.

Mówi o tym dziś w wywiadzie dla XYZ wiceministra Nauki Karolina Zioło-Pużuk.

Zbigniew Kąkol (z lewej) i członek KEN, prof. Rafał Stanisławski
Zbigniew Kąkol (z lewej) i członek KEN, prof. Rafał Stanisławski. Fot. mat. prasowe
