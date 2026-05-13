13.05.2026

Program CPN przedłużony do końca maja

Obowiązywanie obniżonych stawek podatku VAT i akcyzy na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca maja – wynika z rozporządzeń opublikowanych w środę w Dzienniku Ustaw. Zmiany wchodzą w życie z momentem ich ogłoszenia.

Tym samym rząd zrealizował wcześniej deklaracje swoich przedstawicieli. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział w rozmowie z dziennikarzami na trwającym wydarzeniu Impact'26, że program CPN będzie trwał do końca maja, "a co dalej – zobaczymy".

Podobną deklarację złożył w rozmowie z TVN24 minister energii Miłosz Motyka. Dodał także, jakie koszty generuje obniżenie podatków na niektóre paliwa. Mowa tu o 1,6 mld zł miesięcznie, co ma przekładać się, według wyliczeń resortu, na blisko 3 mld zł korzyści dla samych kierowców.

Pierwotnie CPN miał obowiązywać do 15 maja. Program został wprowadzony pod koniec marca 2026 r. jako odpowiedź na szok cenowy na międzynarodowych rynkach po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie i zamknięciu cieśniny Ormuz.

Program CPN przedłużony do końca maja. Fot. PAP/Albert Zawada
