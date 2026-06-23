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23.06.2026 12:20

Program „Polska Przedsiębiorcza” podpisany

Przedstawiciele Think Tank The Company podpisali program „Polska Przedsiębiorcza”. Chcą rozpędzić polską gospodarkę i liczą na współpracę z administracją.

We wtorek przed południem przedstawiciele Rady Biznesu i Rady MŚP działających w ramach Think Tank The Company podpisali program „Polska Przedsiębiorcza”. Jego celem jest poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez postawienie na produktywność, technologie, sprawne państwo, silne firmy prywatne i stabilne ceny energii. „Polska Przedsiębiorcza” ma być projektowym zapleczem tych zmian.

Program opiera się na czterech filarach. Są nimi:

  • Przedsiębiorczość – fundament modernizacji
  • Sprawne i partnerskie państwo
  • Konkurencyjna gospodarka i równe szanse
  • Polska przyszłości: innowacje, technologie, ludzie

Program akcentuje też konieczność budowy większej liczby polskich firm zdolnych do globalnej ekspansji.

Członkowie Rady Biznesu i Rady MŚP złożyli swoje podpisy na „Mapie drogowej”, która wyznacza kierunki rozwoju na najbliższe 18 miesięcy.

To pierwszy krok i zaproszenie do stałego partnerstwa między przedsiębiorcami, ekspertami i administracją – powiedział dyrektor generalny Think Tank The Company Adam Malinowski.

Przeczytaj więcej o inicjatywie: Biznes przejmuje inicjatywę. Think tank napisze gospodarczy program dla Polski na dekadę

Przedstawiciele Think Tank The Company podpisali program „Polska Przedsiębiorcza”.
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