Prok. Skiba: umorzono śledztwo w sprawie „dwóch wież”

Umorzono śledztwo w sprawie „dwóch wież” – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Roman Giertych ogłosił z kolei, że złoży zażalenie w tej sprawie.

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, umorzenie dotyczy:

doprowadzenia Geralda Birgfellnera, w okresie od maja 2017 r. do lipca 2018 r., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w postaci pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 1,3 mln euro przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna;

przyjęcia 7 lutego 2018 r. w Warszawie korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 50 tys. zł przez członka rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień i niedopełnienie ciążących na nim obowiązków, mogące wyrządzić Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego szkodę majątkową;

nakłaniania w lutym 2018 r. w Warszawie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, Geralda Birgfellnera do udzielenia korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 100 tys. zł członkowi rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, a następnie ułatwienia udzielenia ustalonemu członkowi rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 50 tys. zł oraz jej przyjęcia w zamian za nadużycie przez radę udzielonych jej uprawnień lub niedopełnienie ciążących na niej obowiązków.

We wszystkich trzech sprawach prokuratora stwierdziła, że „czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego”. Do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki, prokuratura nie będzie podawała szczegółowych podstaw umorzenia.

Śledztwo w sprawie trwało od lutego 2025 r. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna.

Mecenas i poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych zapowiedział złożenie zażalenia w tej sprawie. Skrytykował prokurator Małgorzatę Szeroczyńską za decyzję, a także odsunięcie od sprawy prokurator Ewy Wrzosek.

Przypomnijmy, Ewa Wrzosek została odsunięta od sprawy w czerwcu 2025 r. Członkowie PiS obwiniali ją o śmierć Barbary Skrzypek – wieloletniej pracownicy biura PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Barbara Skrzypek zmarła trzy dni po przesłuchaniu przez prokurator.

Przeczytaj więcej: Śledztwo w sprawie „dwóch wież”. Prokuratura ujawnia protokół z przesłuchania Barbary Skrzypek