Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.06.2026
NEWSROOM XYZ
30.06.2026 09:11

Prok. Skiba: umorzono śledztwo w sprawie „dwóch wież”

Umorzono śledztwo w sprawie „dwóch wież” – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Roman Giertych ogłosił z kolei, że złoży zażalenie w tej sprawie.

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, umorzenie dotyczy:

  • doprowadzenia Geralda Birgfellnera, w okresie od maja 2017 r. do lipca 2018 r., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w postaci pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 1,3 mln euro przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna;
  • przyjęcia 7 lutego 2018 r. w Warszawie korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 50 tys. zł przez członka rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień i niedopełnienie ciążących na nim obowiązków, mogące wyrządzić Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego szkodę majątkową;
  • nakłaniania w lutym 2018 r. w Warszawie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, Geralda Birgfellnera do udzielenia korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 100 tys. zł członkowi rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, a następnie ułatwienia udzielenia ustalonemu członkowi rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 50 tys. zł oraz jej przyjęcia w zamian za nadużycie przez radę udzielonych jej uprawnień lub niedopełnienie ciążących na niej obowiązków.

We wszystkich trzech sprawach prokuratora stwierdziła, że „czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego”. Do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki, prokuratura nie będzie podawała szczegółowych podstaw umorzenia. 

Śledztwo w sprawie trwało od lutego 2025 r. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna.

Mecenas i poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych zapowiedział złożenie zażalenia w tej sprawie. Skrytykował prokurator Małgorzatę Szeroczyńską za decyzję, a także odsunięcie od sprawy prokurator Ewy Wrzosek.

Przypomnijmy, Ewa Wrzosek została odsunięta od sprawy w czerwcu 2025 r. Członkowie PiS obwiniali ją o śmierć Barbary Skrzypek – wieloletniej pracownicy biura PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Barbara Skrzypek zmarła trzy dni po przesłuchaniu przez prokurator.

Przeczytaj więcej: Śledztwo w sprawie „dwóch wież”. Prokuratura ujawnia protokół z przesłuchania Barbary Skrzypek

Siedziba partii Prawo i Sprawiedliwość przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawi
Siedziba partii Prawo i Sprawiedliwość przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Fot. PAP/Leszek Szymański
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
22 godziny pociągiem najwyżej położonymi torami na świecie
Pociąg zwalnia. Za oknem czerwone wzgórza ustępują miejsca dolinie, w której pierwsze białe domy z czarnymi obramowaniami okien wyglądają, jakby ktoś narysował je tuszem na zielonym tle. Cyfrowy…
28.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Długowieczność robi szał na giełdzie. Ma być megatrendem wartym biliony
Coraz większe pieniądze przeznaczamy na wydłużenie życia. Ten nurt wkrótce będzie wart 8 bln dolarów rocznie. Specjaliści wskazali, kto na giełdzie najbardziej na tym skorzysta.
30.06.2026
Kategorie artykułu: Kultura
SURVIVAL we Wrocławiu, czyli spróbujmy przetrwać dzięki sztuce
Wrocławski SURVIVAL od ponad dwóch dekad udowadnia, że najważniejszym dziełem sztuki bywa czasem... samo miejsce. Wrocławski przegląd nie tylko prezentuje współczesną sztukę, ale przede wszystkim co…
28.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Polacy chcą nowego Leppera. Badanie jakościowe CBOS czerwoną kartką dla polskiej klasy politycznej
Frustracja kolejkami do lekarza, kryzys mieszkaniowy, a przede wszystkim ogromny zawód klasą polityczną i mediami głównego nurtu. Taki obraz emocji społecznych wyłania się z najnowszego badania…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Chiny przebiły USA w wyścigu superkomputerów. Nowy lider pobił rekord El Capitana
Chiński superkomputer LineShine, zainstalowany na południu kraju, ma być dziś najszybszą maszyną obliczeniową świata. Wyprzedził amerykańskiego El Capitana i ponownie rozpalił rywalizację mocarstw o…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Świat
Geograficzny kolonializm. Afryka żąda dokładnych map świata
Afryka to kontynent tak gigantyczny, że bez trudu pomieściłby USA, Chiny, Indie, Japonię i większość Europy. Mimo to tradycyjne atlasy szkolne drastycznie ją pomniejszają. Unia Afrykańska oficjalnie…
28.06.2026