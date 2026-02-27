Prokurator generalny podpisał wniosek do PE o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi
Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w piątek, że podpisał kolejny wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi – jak podkreślił – o zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim.
Żurek poinformował na konferencji prasowej, że w sprawie chodzi o naruszenie przepisów, jakim jest „publicznie i wbrew faktom” zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim i komunistycznym.
– Wypowiedzi pana Brauna na różnych wystąpieniach, ale także w mediach, ocenione zostały przez prokuraturę jako naruszające prawo i zaprzeczające zbrodniom nazistowskim i podpisałem kolejny wniosek do PE o uchylenie w tym zakresie immunitetu eurodeputowanego – przekazał Żurek.
– Chcę tu powiedzieć z całą stanowczością: nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce – zaznaczył.
Źródło: PAP