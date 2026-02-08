Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.02.2026
NEWSROOM XYZ
08.02.2026 12:46

Sondaż: większość wyborców PiS chce współpracy z partią Grzegorza Brauna

Większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej poparła deklarację współpracy i możliwość utworzenia wspólnej koalicji – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster opublikowanego w niedzielę przez „Super Express”.

Uczestnikom badania zadano pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość powinno zadeklarować chęć współpracy i ewentualnej koalicji z Konfederacją oraz Konfederacją Korony Polskiej.

Z badania wynika, że wśród wyborców PiS za tego rodzaju deklaracją opowiedziało się 57 proc. ankietowanych (16 proc. było przeciw, 27 proc. nie miało w tej sprawie zdania), wśród wyborców Konfederacji – 60 proc. (27 proc. – przeciw, 13 proc. – nie miało zdania), a wśród wyborców Konfederacji Korony Polskiej – 79 proc. (14 proc. – przeciw, 7 proc. – nie miało zdania).

Badanie przeprowadzono w dniach 26–27 stycznia 2026 r. na próbie 1010 dorosłych Polaków.

Korona Polska to partia proputinowska, jawnie antysemicka

Lider Korony Polskiej Grzegorz Braun to polityk prorosyjski, ma też na swoim koncie m.in. wypowiedź negującą istnienie Holocaustu. W lipcu 2025 r. w rozmowie z radiem Wnet powiedział, że „komory gazowe to fejk".

„Ruch gaśnicowy” ustami Brauna przekonuje też, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to „żydowski spisek”. Według tej narracji ma on służyć budowie wielkiego bunkra, w którym Żydzi ulokują alternatywne centrum dowodzenia światem.

Czytaj więcej:

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu Grzegorz Braun
Na zdjęciu Grzegorz Braun. Fot. PAP/Paweł Supernak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Tajlandia gra o demokrację. Wysoka stawka wyborów
Niedzielne wybory parlamentarne i referendum konstytucyjne w Tajlandii to szansa na zmniejszenie wpływów generałów, pozostających w sojuszu z dworem królewskim i sprzyjającą mu oligarchią. To także nadzieje na powrót pełnej demokracji. Ale w kraju, w którym jeszcze niedawno rządziła wojskowa junta, nie ma pewności czy establishment uszanuje wolę wyborców.
08.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Aktualny, choć z przeszłości. Odkrycie nieznanego opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza
W literaturze zdarzają się zaskakujące powroty. Nawet po śmierci. Tak właśnie wróciła „Starość”, nieznane opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza, które przez 65 lat leżało w archiwum jego domu w muzeum w Stawisku.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przemysł chemiczny pod presją. Firmy szukają nowych szans rozwojowych
Wysokie koszty energii i chaos regulacyjny – to główne bolączki, z którymi na początku 2026 r. mierzy się przemysł chemiczny. Na poziomie unijnym rysowane są strategie mające poprawić konkurencyjność europejskiego przemysłu, ale firmy działające w Polsce na razie nie widzą realnych efektów. Trudna sytuacja zmusza ich do zamykania fabryk lub ograniczania produkcji. Najwięksi gracze pokazują, jaki mają plan na przetrwanie.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Dubajska „złota ulica”. Czysty luksus na fundamencie konfliktów
Ulica ze złota ma wzmocnić markę Dubaju. Blask skrywa jednak globalny łańcuch dostaw złota, które finansują wojny i masakry
07.02.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Problemy w Państwowej Straży Pożarnej. Próba samobójcza, zastraszanie i mobbing na Kujawach
Państwowa Straż Pożarna od lat cieszy się największym zaufaniem społecznym. Ale w formacji dzieje się coś złego. Dwa tygodnie temu doszło do próby samobójczej w Bydgoszczy. Do redakcji XYZ spływają niepokojące sygnały o kolejnych przypadkach mobbingu w woj. kujawsko-pomorskim.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Ostatnia taka ewaluacja nauki. „Powinniśmy rozpocząć dyskusję o zmianie w dzieleniu subwencji” (WYWIAD)
Wystartowała okresowa ewaluacja polskiej nauki. Ocenie jakości działalności naukowej zostanie poddanych 1267 dyscyplin w 283 instytucjach. W sumie kilkaset tysięcy publikacji, usług, projektów i patentów. Resort Nauki już chwali się wzrostem międzynarodowej pozycji 27 polskich dyscyplin. Od tego roku zmienią się zasady oceny. – Jak zaczną upadać fabryki dyplomów, które dają uprawnienia każdemu i ze wszystkiego, to naprawdę nie będę płakać. Wkrótce złożymy propozycje do nowelizacji ustawy – zapowiada wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Karolina Zioło-Pużuk.
06.02.2026