Sondaż: większość wyborców PiS chce współpracy z partią Grzegorza Brauna

Większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej poparła deklarację współpracy i możliwość utworzenia wspólnej koalicji – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster opublikowanego w niedzielę przez „Super Express”.

Uczestnikom badania zadano pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość powinno zadeklarować chęć współpracy i ewentualnej koalicji z Konfederacją oraz Konfederacją Korony Polskiej.

Z badania wynika, że wśród wyborców PiS za tego rodzaju deklaracją opowiedziało się 57 proc. ankietowanych (16 proc. było przeciw, 27 proc. nie miało w tej sprawie zdania), wśród wyborców Konfederacji – 60 proc. (27 proc. – przeciw, 13 proc. – nie miało zdania), a wśród wyborców Konfederacji Korony Polskiej – 79 proc. (14 proc. – przeciw, 7 proc. – nie miało zdania).

Badanie przeprowadzono w dniach 26–27 stycznia 2026 r. na próbie 1010 dorosłych Polaków.

Korona Polska to partia proputinowska, jawnie antysemicka

Lider Korony Polskiej Grzegorz Braun to polityk prorosyjski, ma też na swoim koncie m.in. wypowiedź negującą istnienie Holocaustu. W lipcu 2025 r. w rozmowie z radiem Wnet powiedział, że „komory gazowe to fejk".

„Ruch gaśnicowy” ustami Brauna przekonuje też, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to „żydowski spisek”. Według tej narracji ma on służyć budowie wielkiego bunkra, w którym Żydzi ulokują alternatywne centrum dowodzenia światem.

