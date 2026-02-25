Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
25.02.2026 14:35

Prokuratura Krajowa: zarzuty dla byłych szefów ABW i SKW w związku z systemem Pegasus

B. szefowi ABW Piotrowi P. i b. szefowi SKW Maciejowi M. przedstawiono zarzuty w związku z dopuszczeniem i używaniem nieposiadającego wymaganej akredytacji systemu Pegasus oraz bez sprawdzenia, czy system spełniał wymogi ochrony informacji niejawnych – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, zarzucone podejrzanym czyny niedopełnienia obowiązków zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat trzech.

– W niniejszej sprawie nie było potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przez stosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych – dodał prokurator.

Rzecznik poinformował, że zarówno przesłuchany w charakterze podejrzanego Piotr P., jak i Maciej M., nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień.

Zarzuty przedstawili prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 3 Prokuratury Krajowej, który zajmuje się sprawą tego systemu. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych; badana jest w nim m.in. kwestia legalności podejmowanych przy pomocy Pegasusa czynności operacyjno‑rozpoznawczych, a także badane są okoliczności dotyczące jego sposobu wykorzystywania.

Źródło: PAP.

Tablica na gmachu Prokuratury Krajowej
Prokuratura Krajowa. Fot. PAP/Radek Pietruszka
