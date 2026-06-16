Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.06.2026
NEWSROOM XYZ
16.06.2026 12:37

Prokuratura: Rosjanin zabity w Białej Podlaskiej to artysta Simon Skrepecki. Krytykował rosyjskie władze

Zabity w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin to artysta o pseudonimie Simon Skrepecki. Był on krytykiem rosyjskich władz – poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.

Ofiara miała rany postrzałowe głowy i tułowia. W sprawie zatrzymano dotąd dwóch Białorusinów.

Postępowanie w sprawie zabójstwa 44-latka przejęła Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Przesłuchano już bezpośrednich świadków zdarzenia. Zabezpieczono monitoring i ślady na miejscu zdarzenia. Śledczy nie ujawniają więcej szczegółowych informacji ze względu na dobro śledztwa.

Do zabójstwa doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej

Rzecznik lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował na wtorkowym briefingu, że śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa 44-letniego obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta K. W przestrzeni medialnej występował on jako Simon Skrepecki.

– Prowadził działalność artystyczną, w której wyrażał krytykę wobec aktualnych poczynań, posunięć władz Federacji Rosyjskiej – podał rzecznik.

Artysta był autorem m.in. karykatur przywódców Rosji i Czeczenii Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa. W niedzielę komik zamieścił na Facebooku nagranie sprzed ambasady Rosji w Berlinie, na którym wyrzuca rosyjską flagę do śmietnika.

Według ustaleń, do jego zabójstwa doszło w poniedziałek ok. godz. 9.30-9.45 na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej oraz pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

Na miejscu zbrodni zabezpieczono mienie ofiary oraz liczne ślady kryminalistyczne, w tym pięć łusek oraz jeden pocisk kalibru 9 mm LUGER GEC. Na środę zaplanowano sekcję zwłok.

Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi

Rzecznik podał, że w związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, w wieku ok. 33-37 lat. Zatrzymano ich w okolicach konsulatu Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej.

– Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest weryfikowany – powiedział Kozak.

Mężczyźni są w dyspozycji prokuratury, do tej chwili nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Policja apeluje do kierowców o przesyłanie nagrań

Rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek powiedział podczas briefingu, że komendant wojewódzki powołał specjalną grupę śledczą. Zaapelował również do osób, które w poniedziałek ok. godz. 8.30-10.30 podróżowały w rejonie zdarzenia samochodem z wideorejestratorem o przekazywanie nagrań do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej lub przez skrzynkę mailową. Poprosił świadków zdarzenia o kontakt.

– Nadal poszukujemy mężczyzny, który dokonał tej zbrodni – stwierdził.

W poniedziałek mundurowi do popołudnia prowadzili obławę za sprawcą, zablokowali drogi w mieście, kontrolowali ludzi i pojazdy. Straż Miejska patrolowała żłobki, przedszkola i szkoły, a rodzice uczniów niepełnoletnich otrzymali informację, że dzieci po zajęciach należy osobiście odebrać ze szkoły.

Fijołek stwierdził także, że mieszkańcy Białej Podlaskiej nie mają w tej chwili czego się obawiać.

– Jedyną rzeczą, która teraz interesuje ewentualnego sprawcę tego zdarzenia, jest ucieczka – powiedział Fijołek.

Nie wykluczył jednak, że sprawca nadal ma przy sobie broń. Dlatego zaapelował do mieszkańców, żeby w przypadku zauważenia osoby, która zachowuje się podejrzanie zadzwonili na numer alarmowy i nie podejmowali prób ujęcia.

Policjant zdementował również doniesienia, jakoby wczoraj na terenie Białej Podlaskiej doszło do innych strzelanin lub morderstwa. Zastrzegł, że funkcjonariusze nadal „prowadzą intensywne poszukiwania”, a w Białej Podlaskiej nadal jest „bardzo dużo policjantów”, którzy rozmawiają z mieszkańcami.

Źródło: PAP

Służby na miejscu zabójstwa w Białej Podlaskiej
Ofiarą zabójstwa w Białej Podlaskiej jest 44-letni Rosjanin, artysta krytyczny wobec rosyjskich władz – podały we wtorek polskie służby. Fot. PAP/Wojtek Jargiło
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Na „stacji benzynowej udającej państwo” zaczyna brakować paliwa. Tak Ukraina trafia Rosję
Kolejki na stacjach, limity sprzedaży benzyny i rosnące ceny – tak wygląda dziś rosyjska rzeczywistość. To efekty nalotów ukraińskich dronów. Rosja, której gospodarka opierała się właśnie na…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Idą po miliony do internautów, a nie tylko do banku. Deweloperzy sięgają po crowdfunding
Crowdfunding pożyczkowy coraz śmielej wchodzi na rynek nieruchomości. Czy stanie się alternatywą dla banków?
16.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
10 wykresów o mundialu. Co decyduje o sukcesie państw?
22 turnieje, ale tylko ośmiu zwycięzców. Mundial to jeden z najbardziej nieproporcjonalnych turniejów sportowych na świecie. Sprawdzamy, co decyduje o sukcesie na mistrzostwach świata: piłkarski…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kto rządzi w lodowej Polsce? Rynek ma wartość 5 mld zł, a gigant chce zdetronizować lidera
– W Polsce jesteśmy wśród liderów rynku. Mamy ambicję, żeby zostać numerem jeden. Myślę, że fakt, iż staliśmy się organizacją skoncentrowaną wyłącznie na kategorii lodów bardzo nam w tym pomoże –…
14.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Wszystkie gospodarcze lekcje z RPA. Co poszło nie tak?
Jeszcze 75 lat temu RPA miała wyższy PKB na osobę niż Korea Południowa, Turcja, Grecja czy Meksyk. Dziś wszystkie te kraje są przed południowoafrykańskim krajem. Wyjaśniamy przyczyny stagnacji w RPA…
14.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prawie 5 tys. km nowych linii kolejowych. CPK przedstawia plan infrastruktury na dekady (MAPA)
Do 2050 r. w Polsce ma powstać 4,7 tys. km nowych linii kolejowych – poinformował rząd. To ponad dwa razy więcej niż zakładano we wcześniejszych komunikatach. Inwestycje mają być częścią…
15.06.2026