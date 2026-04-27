Prokuratura sprawdza doniesienia o ZEN.COM. W tle śledztwo ws. Zondacrypto

Prokuratura Regionalna w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające w sprawie medialnych doniesień dotyczących firmy ZEN.COM. Śledczy analizują, czy istnieją podstawy do podejrzenia popełnienia przestępstwa i ewentualnego wszczęcia postępowania.

Prokuratura poinformowała w poniedziałek na platformie X, że prowadzi weryfikację informacji medialnych dotyczących działalności ZEN.COM. Celem działań jest ustalenie, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, co mogłoby skutkować rozpoczęciem formalnego śledztwa.

Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do zweryfikowania informacji medialnych dot. firmy ZEN. COM, mające na celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, mogące stanowić podstawę do wszczęcia postępowania… — Prokuratura Regionalna w Warszawie (@Prok_Regio_Waw) April 27, 2026

Według ustaleń mediów UAB ZEN.COM to spółka założona na Litwie przez Polaków, działająca jako dostawca rozwiązań płatniczych i zakupowych. W jej radzie nadzorczej zasiada były prezydent Andrzej Duda. Z opublikowanego materiału wynika, że firma miała umożliwiać płatności za nielegalny w Polsce hazard internetowy oraz działać jako bramka płatnicza dla zakazanych serwisów.

Wątek ZEN.COM pojawił się także w kontekście działalności samorządu. Poseł KO Paweł Kowal wezwał marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla do wyjaśnienia relacji regionu z firmą, która jest tytularnym patronem centrum kongresowego w Jasionce pod Rzeszowem. Polityk wskazał również, że spółka mogła dostarczać rozwiązania dla klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Źródło: PAP