27.04.2026 19:41

Prokuratura sprawdza doniesienia o ZEN.COM. W tle śledztwo ws. Zondacrypto

Prokuratura Regionalna w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające w sprawie medialnych doniesień dotyczących firmy ZEN.COM. Śledczy analizują, czy istnieją podstawy do podejrzenia popełnienia przestępstwa i ewentualnego wszczęcia postępowania.

Prokuratura poinformowała w poniedziałek na platformie X, że prowadzi weryfikację informacji medialnych dotyczących działalności ZEN.COM. Celem działań jest ustalenie, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, co mogłoby skutkować rozpoczęciem formalnego śledztwa.

Według ustaleń mediów UAB ZEN.COM to spółka założona na Litwie przez Polaków, działająca jako dostawca rozwiązań płatniczych i zakupowych. W jej radzie nadzorczej zasiada były prezydent Andrzej Duda. Z opublikowanego materiału wynika, że firma miała umożliwiać płatności za nielegalny w Polsce hazard internetowy oraz działać jako bramka płatnicza dla zakazanych serwisów.

Wątek ZEN.COM pojawił się także w kontekście działalności samorządu. Poseł KO Paweł Kowal wezwał marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla do wyjaśnienia relacji regionu z firmą, która jest tytularnym patronem centrum kongresowego w Jasionce pod Rzeszowem. Polityk wskazał również, że spółka mogła dostarczać rozwiązania dla klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Źródło: PAP

