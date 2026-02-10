Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.02.2026
NEWSROOM XYZ
10.02.2026 15:39

Prokuratura wystąpiła o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, śledczy wystąpili z wnioskiem o wydanie wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec b. szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry, podejrzanego w śledztwie dot. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny.

– Prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 PK wystąpił dziś do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry – poinformował prok. Nowak. Rzecznik PK wskazał, że w razie podejrzenia, że osoba ścigana może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, może wydać europejski nakaz aresztowania.

5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Ziobry, a 6 lutego prokurator wszczął poszukiwania Ziobry listem gończym. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany o popełnienie łącznie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Według obrońców posła PiS ten objęty jest ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że Ziobrze w Polsce grozi prześladowanie polityczne.

Źródło: XYZ/PAP

Zbigniew Ziobro
PK wystąpiła o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania za byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Zbioro. Fot. PAP/Art Service
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Miliardowa gra o przyszłość InPostu. Kurs wystrzelił, co o ofercie sądzą analitycy?
Zarząd i rada nadzorcza InPost jednogłośnie poparły gotówkową ofertę przejęcia spółki przez konsorcjum międzynarodowych inwestorów z udziałem Advent International i FedEx. Transakcja, wyceniająca firmę na 7,8 mld euro, ma zapewnić akcjonariuszom wysoką premię, a spółce – kapitałowe i operacyjne wsparcie dla dalszej ekspansji w europejskiej logistyce e-commerce, przy zachowaniu niezależności operacyjnej i centrali w Polsce. "Z FedExem będziemy działać jak konkurenci" - przekonywał na konferencji prasowej szef rady nadzorczej InPostu, Hein Pretorius."
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Ministerstwo Cyfryzacji chce zabrać się za monopol dostawców technologii. „Istnieje problem nadmiernej zależności"
Ministerstwo Cyfryzacji chce zmniejszyć uzależnienie od konkretnych firm technologicznych. Celem ma być budowa oprogramowania open source. Eksperci popierają ten kierunek. I apelują o szybkie działania.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Tajlandia gra o demokrację. Wysoka stawka wyborów
Niedzielne wybory parlamentarne i referendum konstytucyjne w Tajlandii były szansą na zmniejszenie wpływów generałów, pozostających w sojuszu z dworem królewskim i sprzyjającą mu oligarchią. To także nadzieje na powrót pełnej demokracji. Wszystko jednak wskazuje na to, że rewolucji, jaką byłoby zwycięstwo przeciwników establishmentu, na razie nie będzie.
08.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 9 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 10 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat Technologia
Francuski romans Elona Muska. Od uwodzenia Paryża do otwartego konfliktu
Elon Musk zawsze traktował Francję jak obiekt szczególnej gry. Trochę jak romans: zaczęło się od wzajemnej fascynacji, kolacji w Pałacu Elizejskim i deklaracji miłości do europejskiej kultury. Dziś ten związek przypomina raczej toksyczne małżeństwo w trakcie głośnego rozwodu. A mimo to Francja wciąż nie potrafi uwolnić się od fascynacji Muskiem.
10.02.2026