Prokuratura wystąpiła o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, śledczy wystąpili z wnioskiem o wydanie wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec b. szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry, podejrzanego w śledztwie dot. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny.

– Prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 PK wystąpił dziś do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry – poinformował prok. Nowak. Rzecznik PK wskazał, że w razie podejrzenia, że osoba ścigana może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, może wydać europejski nakaz aresztowania.

5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Ziobry, a 6 lutego prokurator wszczął poszukiwania Ziobry listem gończym. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany o popełnienie łącznie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Według obrońców posła PiS ten objęty jest ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że Ziobrze w Polsce grozi prześladowanie polityczne.

