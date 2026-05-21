Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.05.2026
NEWSROOM XYZ
21.05.2026 09:41

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwietniu: 9530,74 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2026 r. wyniosło 9530,74 zł.

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2026 r. wyniosło 9530,74 zł.

Czytaj również: Polacy masowo studiują medycynę na Słowacji. „Tam nie ma wyścigu szczurów”

– Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwietniu 2026 roku względem poprzedniego miesiąca spowodowany był brakiem lub mniejszą skalą dodatkowych wypłat – tłumaczy Główny Urząd Statystyczny w komunikacie.

– Najsłabszy odczyt płac od 5 lat. Znowu. GUS podał, że wynagrodzenia wzrosły w kwietniu o jedyne 5,4% r/r wobec 6,6%, zgodnie z naszą prognozą (najniższą w konsensusie!). To najwyższy czas, by przyzwyczaić się od płac z piątką z przodu – czytamy na profilu analityków Pekao na platformie X:

W podobnym tonie wypowiadają się analitycy mBanku:

Analitycy ING zwracają uwagę na kontynuację trendu spadkowego:

Na zdjęciu znajdują się dwa złożone banknoty, jeden o nominale 50 złotych, drugi o nominale 200 złotych
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2026 r. wyniosło 9530,45 zł. Źródło: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Polska potrzebna Węgrom. Na co liczy Péter Magyar?
Nie bez powodu Polska jest pierwszym krajem, który Péter Magyar odwiedza jako premier Węgier. Nowy szef węgierskiego rządu liczy nie tylko na wymianę doświadczeń.
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska straci inwestycję za 6,7 mld zł? Ascend Elements bankrutuje
Amerykańska spółka, której polski rząd obiecał 1,2 mld zł grantu, złożyła w kwietniu wniosek o ochronę przed wierzycielami. Wciąż jest jednak szansa, że zbuduje w Polsce fabrykę. Jej drugi projekt,…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Koniec z urzędową papierologią? PLLuM publikuje nowy model i wchodzi do Kancelarii Premiera
Ministerstwo Cyfryzacji przechodzi od pilotaży do praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji w administracji publicznej – ujawnia w rozmowie z XYZ Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.…
21.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Upadek muru berlińskiego w płatnościach. BLIK buduje europejski hub i negocjuje z Erste
Dariusz Mazurkiewicz ogłasza koniec „muru berlińskiego” w europejskich płatnościach i zapowiada współpracę m.in. z budowanym od podstaw systemem Wero. Jednocześnie szykuje grunt pod ekspansję w…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Czeskie fundusze zakochały się w Polsce. Mankament? „Polskie banki wciąż odstają"
Polska to duży, atrakcyjny rynek i ma relatywnie proste procedury administracyjne. Jej słabością są wciąż gorsze warunki finansowania inwestycji. Czeski kapitał będzie jednak napływał tu coraz…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
UE reguluje najem krótkoterminowy. Polskie regulacje w rozsypce
Najem krótkoterminowy. UE wprowadza przepisy, Polska nadal bez gotowej ustawy
20.05.2026