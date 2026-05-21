Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwietniu: 9530,74 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2026 r. wyniosło 9530,74 zł.

– Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwietniu 2026 roku względem poprzedniego miesiąca spowodowany był brakiem lub mniejszą skalą dodatkowych wypłat – tłumaczy Główny Urząd Statystyczny w komunikacie.

– Najsłabszy odczyt płac od 5 lat. Znowu. GUS podał, że wynagrodzenia wzrosły w kwietniu o jedyne 5,4% r/r wobec 6,6%, zgodnie z naszą prognozą (najniższą w konsensusie!). To najwyższy czas, by przyzwyczaić się od płac z piątką z przodu – czytamy na profilu analityków Pekao na platformie X:

🇵🇱Najsłabszy odczyt płac od 5 lat. Znowu. GUS podał, że wynagrodzenia wzrosły w kwietniu o jedyne 5,4% r/r wobec 6,6%, zgodnie z naszą prognozą (najniższą w konsensusie!). To najwyższy czas, by przyzwyczaić się od płac z piątką z przodu. pic.twitter.com/htoVoYqYob — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) May 21, 2026

W podobnym tonie wypowiadają się analitycy mBanku:

🇵🇱 Płace w kwietniu wzrosły tylko 5,4% r/r, to sporo poniżej konsensusu (6%), co powinno jak na razie uspokajać RPP w kontekście trwającego szoku ze strony cen energii. Na rynku pracy nie widać póki co żadnych ryzyk dla utrwalenia inflacji. pic.twitter.com/PlJ6qRZfR6 — mBank Research (@mbank_research) May 21, 2026

Analitycy ING zwracają uwagę na kontynuację trendu spadkowego:

Wzrost płac kontynuuje spadkowy trend. 📉 W kwietniu wynagrodzenia wzrosły o 5,4%r/r (ING: 5,9%; konsensus: 6,1%) vs. 6,6% w marcu. Zatrudnienie w dół o 0,9%r/r – zgodnie z oczekiwaniami. Mniej rozgrzany rynek pracy to mniejsze ryzyko efektów drugiej rundy po szoku paliwowym. pic.twitter.com/JzBxKRCEEB — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) May 21, 2026