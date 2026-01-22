Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło bardziej niż prognozowano. Nowe dane GUS z grudnia 2025 r.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 r. wyniosło 9583,31 zł. To oznacza wzrost o 8,6 proc. rdr. Analitycy spodziewali się wzrostu o 6,9 proc. Z danych GUS wynika też, że zatrudnienie w firmach spadło w grudniu o 0,7 proc., co jest zgodne z oczekiwaniem analityków.

W grudniu przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9583,31 zł, co oznacza wzrost o 8,6 proc. rok do roku oraz 5,6 proc. miesiąc do miesiąca. Dane okazały się lepsze od przewidywań analityków dla PAP. Zakładali oni wzrost pensi o 6,9 proc. rdr i 3,9 proc. mdm. Dane są też wyższe niż w listopadzie. Dynamika wynagrodzeń wyniosła wtedy 7,1 proc. rdr oraz 2,4 proc. mdm.

"Na wzrost poziomu wynagrodzeń miała wpływ większa skala dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii w tym uznaniowych, rocznych, kwartalnych, świątecznych, motywacyjnych, jubileuszowych, a także z okazji Dnia Górnika (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - wyjaśnił GUS.

Jeśli chodzi o zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, to - według GUS - w grudniu było 6410,3 tys. etatów, co oznacza spadek o 0,7 proc. rok do roku oraz 0,1 proc. miesiąc do miesiąca. Wyniki te były zgodne z oczekiwaniami rynku, które również zakładały spadek zatrudnienia o 0,7 proc. rdr i 0,1 proc. mdm.

Dla porównania, w listopadzie zatrudnienie obniżyło się o 0,8 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1 proc.