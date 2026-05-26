Przemysław Baszak zrezygnował z zasiadania w radzie nadzorczej Orlenu

Przemysław Baszak zrezygnował we wtorek z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Orlenu z upływem dnia 28 maja - poinformowała spółka. Nie podano powodów rezygnacji. Baszak został powołany do rady nadzorczej Orlenu w listopadzie 2025 r. jako kandydat Skarbu Państwa.

„Orlen informuje, że 26 maja 2026 r. Pan Przemysław Baszak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki z upływem dnia 28 maja 2026 r.” - przekazał we wtorek Orlen w komunikacie giełdowym. W informacji tej nie podano powodów rezygnacji.

Przemysław Baszak został powołany do rady nadzorczej Orlenu w listopadzie 2025 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, które obradowało w Płocku. Był kandydatem zgłoszonym przez Skarb Państwa.

W latach 1996-2014 Baszak pełnił funkcje kierownicze w Policji i ABW, w tym na stanowisku doradcy szefa ABW. W latach 2006-2008 na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu bezpieczeństwa i porządku publicznego w MSWiA nadzorował realizację ustawy modernizacyjnej służb porządku publicznego. Pełnił także funkcję sekretarza międzyresortowego zespołu ds. zagrożeń terrorystycznych.

Z kolei w latach 2012-2016 Baszak kierował departamentem bezpieczeństwa i ochrony informacji w Polskiej Spółce Gazownictwa oraz biurem ochrony i bezpieczeństwa w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wcześniej, w latach 2016-2020, pełnił funkcję prezesa zarządu TBU oraz członka zarządu SOMNUS.

Od 2018 r. prowadzi działalność gospodarczą z zakresu doradztwa w obszarze bezpieczeństwa w biznesie. Zasiada w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa: Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Centrozłomu Wrocław, należącego do KGHM Metraco.

Obecnie skład rady nadzorczej Orlenu, wraz z Przemysławem Baszakiem, który złożył rezygnację z upływem 28 maja tego roku, jest 9-osobowy.

Zgodnie ze statutem spółki, w skład rady nadzorczej może wchodzić tam od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący, przy czym powołuje i odwołuje ich Walne Zgromadzenie z wyjątkiem jednego, który jest powoływany i odwoływany bezpośrednio przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa - obecnie to minister aktywów państwowych; w tym przypadku nie jest wymagana zgoda pozostałych akcjonariuszy.

Zmianami w radzie nadzorczej Orlenu ma zająć się 9 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) spółki, które obradować będzie w Płocku. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad złożył niedawno Skarb Państwa, jako akcjonariusz. Punkt - dotyczący zmiany w składzie rady nadzorczej - będzie rozpatrywany, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia, po ustaleniu, ilu członków ma liczyć rada.

Z danych publikowanych przez Orlen wynika, że Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji Orlenu, Nationale-Nederlanden OFE 5,17 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,93 proc.

Najbliższe ZWZ Orlenu ma zająć się też projektami uchwał m.in. pokrycia straty netto spółki w roku obrotowym 2025 w wysokości ponad 7,9 mld zł w całości z kapitału zapasowego, a także ws. przeznaczenia prawie 9,3 mld zł na wypłatę dywidendy (8 zł na jedną akcję).

Źródło: PAP