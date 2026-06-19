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19.06.2026 14:02

Przepisy deregulacyjne i ustawa anty-SLAPP z podpisem prezydenta

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Karol Nawrocki podpisał kilka ustaw. Wśród przepisów, które wejdą w życie, znalazły się m.in. upraszczające Ordynację podatkową oraz mające ograniczyć nieuzasadnione pozwy, wdrażające tzw. unijną dyrektywę anty-SLAPP.

Pierwsza z podpisanych ustaw zakłada likwidację obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych, czyli MDR. Chodzi o nowelizację Ordynacji podatkowej doprecyzowującą regulacje o terminach ulegających wydłużeniu, jeśli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień wolny, a także o doprecyzowanie zapisów dotyczących zaokrąglania odsetek za zwłokę.

Przepisy przewidują możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności. Nowelizacja znosi także obowiązek składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy nadpłata wynika ze skorygowanej deklaracji, a także uzupełnia regulacje dotyczące zwrotu podatku, terminów zwrotu nadpłaty oraz jej oprocentowania.

Nowelizacja zakłada uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających i zwiększenie wysokości korekty z kwoty 5 tys. do 10 tys. zł. Podniesiona zostaje także z 1 tys. do 5 tys. zł kwota podatku, którą będzie mogła zapłacić osoba trzecia.

Druga z podpisanych przez prezydenta ustaw dotyczy również nowelizacji Ordynacji podatkowej. Chodzi o ustanowienie ram dotyczących publikacji interpretacji podatkowych wydawanych przez władze lokalne, m.in. wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Wskazane decyzje dotyczące podatków lokalnych będą trafiały do ogólnopolskiej bazy prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową. Do tej pory każda interpretacja w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego czy opłat lokalnych była publikowane oddzielnie w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych gmin.

W życie wejdzie także ustawa, mająca ograniczyć nieuzasadnione pozwy, służące blokowaniu debaty publicznej. Jest ona implementacją dyrektywy unijnej, która nakłada obowiązek wprowadzenia mechanizmów pozwalających na szybsze eliminowanie bezzasadnych powództw określanych jako SLAPP (z ang. Strategic Lawsuit Against Public Participation – strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej). Chodzi o sprawy inicjowane najczęściej przez wpływowe podmioty, m.in. korporacje, polityków czy instytucje publiczne, przeciwko dziennikarzom, aktywistom i organizacjom społecznym. Wedle jej przepisów na autora nieuzasadnionego pozwu sąd będzie mógł nałożyć karę w wysokości nawet 100-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Wśród pozostałych dokumentów podpisanych przez prezydenta znalazły się także:

  • ustawa o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej, która zostanie powołana w Łodzi i ma kształcić wojskowych medyków, m.in. lekarzy i ratowników;
  • nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym – przewiduje ona m.in. rozwój systemów ostrzegania, alarmowania i komunikacji kryzysowej oraz doprecyzowanie zasad współpracy między organami krajowymi;
  • a także przepisy określające funkcjonowanie lotnictwa służb porządku publicznego – Policji i Straży Granicznej – podlegających MSWiA, które mają wprowadzić zmiany w organizacji pracy.

Źródło: XYZ, PAP

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Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki podpisał kilka ustaw, w tym przepisy deregulacyjne. Fot. PAP/Albert Zawada
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