14.05.2026

Przewodniczący RN Grupy Azoty złożył rezygnację

Grupa Azoty otrzymała rezygnację Adama Leszkiewicza z członkostwa w radzie nadzorczej i funkcji przewodniczącego RN ze skutkiem na 31 maja 2026 r. – podała spółka w komunikacie.

Adam Leszkiewicz w przesłanym do spółki oświadczeniu za przyczyny swojej rezygnacji podał intensywne wyzwania i ilość zadań w pracy zawodowej oraz dokonaną przez radę nadzorczą 29 kwietnia 2026 r. ocenę sprawozdań spółki zamykających rok 2025.

W opublikowanym wówczas raporcie finansowym Grupa Azoty wykazała straty netto na poziomie 5,1 mld zł. W 2024 r. spółka poinformowała o stracie na poziomie 1,1 mld zł. Za promyk poprawy można jednak odebrać dodatni wynik EBITDA, który w 2025 r. wyniósł 322,7 mln zł, a rok wcześniej na tym polu firma wykazała ujemne wartości.

Dzień po opublikowaniu wyników finansowych swoją rezygnację złożył wiceprezes Grupy Azoty Mirosław Ptasiński.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu flagi z logo Azoty. Fot. Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images
