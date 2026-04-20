PsiBufet otwiera zakład w Zabrzu. Wartość inwestycji to 310 mln zł

PsiBufet otwiera fabrykę w Zabrzu. Nowy zakład ma umożliwić firmie rozwinięcie oferty i rozpoczęcie produkcji na masową skalę.

Fabryka w Zabrzu powstała dzięki wsparciu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na potrzeby zakładu zaadaptowano budynek o powierzchni 40 tys. m kw. na terenie CTPark Zabrze. Jak podaje PsiBufet, będzie to największy tego typu zakład w Europie. Moce produkcyjne mają osiągnąć poziom 1,2 tys. ton karmy tygodniowo. Wartość inwestycji wyniosła 310 mln zł. Docelowo zatrudnienie w fabryce ma znaleźć 600 osób – podaje firma.

PsiBufet to polska marka oferująca świeżą karmę dla psów. Startup powstał w 2018 r. W 2023 r. został przejęty przez międzynarodową grupę Butternut Box. Polska jest dla firmy drugim największym rynkiem w Europie.

Od momentu powstania do sprzedaży polski startup zebrał łącznie 23 mln zł, w tym 16,5 mln zł od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Inwestycja w Zabrzu została sfinansowana m. in. z rundy inwestycyjnej Butternut Box, która pozyskała 280 mln funtów od grona inwestorów, w tym funduszy General Atlantic oraz L Catterton.

Zakład w Zabrzu ma produkować karmę na rynki w całej Europie kontynentalnej – podaje PsiBufet. Obecnie Butternut Box działa na kilku rynkach w Europie, w tym w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Nowa fabryka ma pozwolić firmie także na wprowadzenie nowych produktów, w tym wejście na rynek karmy dla kotów.