Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.03.2026
09.03.2026 21:01

Putin rozmawiał przez telefon z Trumpem

Prezydent Rosji Władimir Putin odbył rozmowę telefoniczną ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem. W rozmowie z dziennikarzami przekazał taką informację doradca prezydenta ds. międzynarodowych Jurij Uszakow.

– Wczorajszego wieczoru odbyła się rozmowa telefoniczna między prezydentami Rosji i USA – powiedział Uszakow.

To pierwsze ujawnione połączenie telefoniczne między Putinem a Trumpem od ponad dwóch miesięcy. To także pierwszy publicznie potwierdzony kontakt między obu przywódcami od momentu ataków USA i Izraela na Iran.

Źródło: TASS

Prezydent USA Donald Trump i rosyjski dyktator Władimir Putin w trakcie spotkania 15 sierpnia 2025 r. na Alasce
Prezydent USA Donald Trump i rosyjski dyktator Władimir Putin w trakcie spotkania 15 sierpnia 2025 r. na Alasce. Fot. Andrew Harnik/Getty Images
