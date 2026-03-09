Putin rozmawiał przez telefon z Trumpem

Kategorie artykułu: Kultura AI i jej konsekwencje – głosy ze świata sztuki i rynku pracy Od premiery Chata GPT w 2022 roku sztuczna inteligencja rozszerza obecność na różne sfery naszej codzienności. Jak wpływa na nasze zachowania, życie społeczne, polityczne, biznesowe? Jak zachować równowagę i uwzględniać kwestie etyczne w czasach sztucznie generowanych treści? Te pytania podejmuje wystawa w Austriackim Forum Kultury.

Recman wchodzi w piątą dekadę z modą premium i planem sukcesji. Otwiera pierwszy showroom Świętująca czterdziestolecie rodzinna firma przeszła gruntowne zmiany oferty i sieci sklepów. Wyróżnić się pomaga jej prowadzenie od prawie trzech dekad własnej produkcji m.in. garniturów, z której główni konkurencji zrezygnowali. Prezes szykuje do przejęcia steru synów, którzy stworzyli własną markę. – Najlepiej uczyć się na swoich błędach, a poza tym własny biznes od zera motywuje bardziej niż dziedziczony – mówi Roman Tulwin, założyciel Recmana.