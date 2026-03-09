09.03.2026 21:01
Putin rozmawiał przez telefon z Trumpem
Prezydent Rosji Władimir Putin odbył rozmowę telefoniczną ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem. W rozmowie z dziennikarzami przekazał taką informację doradca prezydenta ds. międzynarodowych Jurij Uszakow.
– Wczorajszego wieczoru odbyła się rozmowa telefoniczna między prezydentami Rosji i USA – powiedział Uszakow.
To pierwsze ujawnione połączenie telefoniczne między Putinem a Trumpem od ponad dwóch miesięcy. To także pierwszy publicznie potwierdzony kontakt między obu przywódcami od momentu ataków USA i Izraela na Iran.
Źródło: TASS