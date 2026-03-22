Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.03.2026
22.03.2026 12:05

PZU: perspektywa cięć stóp przez europejski i amerykański bank centralny oddala się

Oddala się perspektywa obniżki stóp procentowych przez amerykański Fed i Europejski Bank Centralny – uważa Konrad Soszyński z PZU. Zwrócił uwagę, że prezesi obu instytucji zasugerowali, iż w najbliższych miesiącach nie należy oczekiwać obniżek.

Jak przypomniał Konrad Soszyński z Biura Analiz Makroekonomicznych PZU, Fed i EBC na marcowych posiedzeniach pozostawiły stopy procentowe bez zmian. Fed utrzymał benchmark lending rate (stopa referencyjna) na poziomie 3,5-3,75 proc., zaś EBC pozostawił stopę depozytową (deposit facility) na poziomie 2 proc.

Czytaj także: Stopy procentowe w strefie euro. Europejski Bank Centralny podjął decyzję

„Głównym argumentem była niepewność inflacyjna banków centralnych wynikająca ze znaczącej zwyżki cen surowców energetycznych, która jest efektem eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. Ponadto prezes Powell wskazywał na niedostatecznie szybko spadającą inflację w USA” – zauważył analityk PZU.

Jak dodał, prezeska EBC Christine Lagarde podkreśliła odporność gospodarki europejskiej w ostatnich kwartałach oraz stabilną sytuację na rynku pracy. Zdaniem Soszyńskiego warto zwrócić uwagę, że w obu bankach decyzje o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie zapadły niemal jednomyślnie.

Zdaniem analityka prawdopodobieństwo obniżek stóp przez Fed w tym roku maleje.

„Jeśli do nich dojdzie, to w końcówce roku – co jest zgodne z naszymi prognozami i wyceną rynkową” – podkreślił przedstawiciel PZU. W przypadku EBC także spodziewa się on stabilizacji stóp w tym roku. „Przy czym uważamy za mało prawdopodobne wyceniane przez rynki dwie podwyżki stóp w horyzoncie do końca roku. Głównie z powodu głębszego spowolnienia wzrostu gospodarczego, który będzie efektem większych wydatków na energię i żywność oraz zakłóceń w dostawach surowców” – wskazał.

W ocenie Soszyńskiego, w obliczu silnego szoku podażowego, na który wystawiona jest gospodarka światowa, banki centralne będą musiały precyzyjnie skalibrować swoją funkcję reakcji. „Z jednej strony muszą uwzględnić negatywne dla wzrostu konsekwencje szoku, a z drugiej utrzymać zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych. Spodziewamy się, że komunikacja banków centralnych pozostanie jastrzębia, co jednak nie musi automatycznie oznaczać wzrostu kosztu pieniądza krótkoterminowego” – uważa analityk.

Z kolei stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego decyzją Rady Polityki Pieniężnej w marcu zostały obniżone o 25 punktów bazowych – stopa referencyjna wyniosła 3,75 proc. Jednocześnie członkowie rady o przyszłych cięciach wypowiadają się dość jastrzębio. Na przykład członek RPP Ludwik Kotecki 11 marca pytany, czy to koniec obniżek stóp procentowych, odpowiedział: „Obawiam się, że to już koniec”.

– Wygląda na to, że była to na jakiś czas ostatnia obniżka, być może ostatnia w tym roku – powiedział wówczas Kotecki.

Polecamy: Wojna na Bliskim Wschodzie podbija obawy przed inflacją. Czy to może wpłynąć na zmiany cen?

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Państwowy fundusz inwestuje w Mewo. Ponad 62 mln zł dla morskiej firmy badawczej
Firma Mewo pozyskała miliony od państwowego funduszu Vinci z Grupy BGK na rozwój. Spółka ma plany ekspansji wykraczające poza Europę. Spore nadzieje ma również inwestor.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Biedronka kupi część Carrefoura? Żabka: To nie zatrzyma naszej ekspansji
Lider handlu spożywczego jest zainteresowany franczyzowym biznesem francuskiej sieci, co mogłoby zagrozić planowi otwarcia kolejnych tysięcy Żabek. Największy operator małoformatowych sklepów bez obaw podkreśla, że Carrefour ma ich mniej niż 500, więc sam prawie trzykrotnie więcej otwiera w rok. Świętuje rekordowe wyniki, w tym przebicie 1 mld zł zysku netto, i jest na dobrej drodze do 45 mld zł końcowej sprzedaży.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Technologia
BMW przyspiesza automatyzację. Roboty AI wejdą do fabryk
BMW chce mocniej zautomatyzować produkcję i sięga po nową generację robotów wyposażonych w „fizyczną sztuczną inteligencję”. Maszyny mają uczyć się od ludzi, przejmować najbardziej monotonne i niebezpieczne zadania oraz zwiększać elastyczność fabryk bez deklarowanego zastępowania pracowników.
22.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Startupy z regionu dostaną polskie wsparcie. Montis VC zebrał ponad 200 mln zł na ambitne inwestycje
Polski kapitał wchodzi do gry o europejską przewagę technologiczną. Montis VC zebrał ponad 200 mln zł i już planuje inwestycje w startupy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które rozwijają rozwiązania z obszaru AI, energetyki i nowoczesnego przemysłu. Fundusz chce nie tylko dostarczać finansowanie, ale też pomóc firmom szybciej skalować biznes i sięgać po kolejne źródła kapitału w Europie.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Duża firma pożyczkowa może zmienić właściciela. Nowe regulacje zdecydują o przyszłości branży
Najpierw wykup menedżerski, teraz sprzedaż. Właścicielka Soonly Ewa Wernerowicz przymierza się do zbycia spółki, którą niedawno kupiła – wynika z informacji XYZ. O tym, czy transakcja dojdzie do skutku i jaka może być jej wartość, w dużym stopniu zdecydują zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim. W sukurs branży pożyczkowej, która krytykuje projekt, przyszła Komisja Nadzoru Finansowego.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Już nie tylko Coca-Cola i Pepsi. Gigant spożywczy reaktywuje legendarną markę
Coca-Cola i Pepsi od lat rywalizują o dominację na rynku napojów gazowanych, ale korzysta na tym trzeci gracz. Keurig Dr Pepper awansował na drugie miejsce sprzedaży swojego flagowego napoju i idzie dalej – reaktywuje popularną na południu USA markę coli. Podczas gdy rywale stawiają na wersje bezcukrowe, firma wybiera prostszą strategię: klasyczną, pełnocukrową colę.
22.03.2026