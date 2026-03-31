PZU połączy się z LINK4. Mniejsza marka zostanie jednak na rynku

Prezes PZU Bogdan Benczak zapowiada połączenie państwowego giganta z LINK4. Jak tłumaczy, mniejsza marka nie zniknie jednak z rynku. Taka integracja ma uprościć model operacyjny i zwiększyć efektywność działania obu firm.

– Zdecydowaliśmy się na połączenie PZU z LINK4. Chcemy wykorzystać siłę dwóch wiodących na rynku ubezpieczeniowym marek oraz uprościć model operacyjny Grupy, realizując założenia strategii na lata 2025-2027 – powiedział PAP Biznes prezes Benczak. Państwowy gigant zakłada, że – po uzyskaniu wszelkich zgód na fuzję – proces zakończy się w pierwszym kwartale 2027 r.

– W wyniku połączenia nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży dzięki temu, że LINK4 otrzyma dostęp do szerokiej bazy agentów, partnerów oraz oddziałów PZU – tłumaczy prezes koncernu. – Przede wszystkim zakładamy połączenie kompetencji obu organizacji, które pozwolą nam zwiększyć sprzedaż i wzmocnić ofertę dla naszych klientów – wyjaśnił.

Marka LINK4 zostaje na rynku

Benczak dodał, że LINK4 po fuzji nie zniknie z rynku, a połączona spółka będzie sprzedawać produkty zarówno pod marką PZU, jak i mniejszego ubezpieczyciela. – Przeanalizowaliśmy, jak spozycjonować obie marki, i wiemy, że ich percepcja wśród klientów jest zróżnicowana, co jest korzystne dla wdrożenia efektywnego modelu multibrand – tłumaczył Benczak.

Dodał, że to odpowiedź na potrzeby klientów. – Docelowo będziemy mogli oferować naszym klientom produkty jeszcze lepiej dopasowane do ich indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych. Zaoferujemy zarówno produkty z uproszczonym, jak i szerokim zakresem ochrony – wyjaśnił. Dzięki tej fuzji agenci i pracownicy oddziałów PZU będą mogli łatwiej sprzedawać produkty LINK4.

Benczak tłumaczył, że decyzja o pozostawieniu marki zapadła po przeprowadzeniu badań, z których wynika, że LINK4 to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce, która jest „wartością samą w sobie”.

Był tylko problem z zapewnieniem rentowności tej firmy. – Musieliśmy przeprowadzić procesy restrukturyzacyjne i dokapitalizować spółkę. Po rozmowach z wszystkimi interesariuszami podjęliśmy decyzję, że połączenie będzie najlepszą opcją – powiedział.

Jego zdaniem fuzja to ruch, którego oczekiwał rynek. – Dyskusja, co zrobić z LINK4, trwała od 2024 roku, ale cały czas brakowało ostatecznej decyzji. Kupowaliśmy LINK4 w 2014 roku i już wtedy zakładano wprowadzenie strategii dwóch marek. Teraz ten plan w pełni wdrażamy – podsumował.

PZU to największa instytucja finansowa nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. jest notowana na GPW. Aktywa grupy to około 535 mld zł.

