31.03.2026
31.03.2026 11:20

PZU połączy się z LINK4. Mniejsza marka zostanie jednak na rynku

Prezes PZU Bogdan Benczak zapowiada połączenie państwowego giganta z LINK4. Jak tłumaczy, mniejsza marka nie zniknie jednak z rynku. Taka integracja ma uprościć model operacyjny i zwiększyć efektywność działania obu firm.

– Zdecydowaliśmy się na połączenie PZU z LINK4. Chcemy wykorzystać siłę dwóch wiodących na rynku ubezpieczeniowym marek oraz uprościć model operacyjny Grupy, realizując założenia strategii na lata 2025-2027 – powiedział PAP Biznes prezes Benczak. Państwowy gigant zakłada, że – po uzyskaniu wszelkich zgód na fuzję – proces zakończy się w pierwszym kwartale 2027 r.

– W wyniku połączenia nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży dzięki temu, że LINK4 otrzyma dostęp do szerokiej bazy agentów, partnerów oraz oddziałów PZU – tłumaczy prezes koncernu. – Przede wszystkim zakładamy połączenie kompetencji obu organizacji, które pozwolą nam zwiększyć sprzedaż i wzmocnić ofertę dla naszych klientów – wyjaśnił.

Marka LINK4 zostaje na rynku

Benczak dodał, że LINK4 po fuzji nie zniknie z rynku, a połączona spółka będzie sprzedawać produkty zarówno pod marką PZU, jak i mniejszego ubezpieczyciela. – Przeanalizowaliśmy, jak spozycjonować obie marki, i wiemy, że ich percepcja wśród klientów jest zróżnicowana, co jest korzystne dla wdrożenia efektywnego modelu multibrand – tłumaczył Benczak.

Dodał, że to odpowiedź na potrzeby klientów. – Docelowo będziemy mogli oferować naszym klientom produkty jeszcze lepiej dopasowane do ich indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych. Zaoferujemy zarówno produkty z uproszczonym, jak i szerokim zakresem ochrony – wyjaśnił. Dzięki tej fuzji agenci i pracownicy oddziałów PZU będą mogli łatwiej sprzedawać produkty LINK4.

Benczak tłumaczył, że decyzja o pozostawieniu marki zapadła po przeprowadzeniu badań, z których wynika, że LINK4 to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce, która jest „wartością samą w sobie”.

Był tylko problem z zapewnieniem rentowności tej firmy. – Musieliśmy przeprowadzić procesy restrukturyzacyjne i dokapitalizować spółkę. Po rozmowach z wszystkimi interesariuszami podjęliśmy decyzję, że połączenie będzie najlepszą opcją – powiedział.

Jego zdaniem fuzja to ruch, którego oczekiwał rynek. – Dyskusja, co zrobić z LINK4, trwała od 2024 roku, ale cały czas brakowało ostatecznej decyzji. Kupowaliśmy LINK4 w 2014 roku i już wtedy zakładano wprowadzenie strategii dwóch marek. Teraz ten plan w pełni wdrażamy – podsumował.

PZU to największa instytucja finansowa nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. jest notowana na GPW. Aktywa grupy to około 535 mld zł.

XYZ planuje kontynuację tematu.

Bogdan Benczak nowym szefem PZU
Bogdan Benczak, prezes PZU
Prezes PZU zapowiada połączenie z LINK4, Fot. mat. prasowe PZU
Kategorie artykułu: Biznes
Rusza obniżka cen na stacjach paliw. Interwencja rządu może jednak nie uchronić kierowców
Od wtorku ceny na stacjach benzynowych wyraźnie spadły, ale przyszłość jest bardzo niepewna. – Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie trwał, to ceny ropy i paliw na świecie będą rosły. Możemy wrócić do stawek sprzed interwencji rządu – ostrzega Dawid Czopek z Polaris FIZ.
31.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Decydujący etap KSeF. Rzecznik MŚP: przedsiębiorcy potrzebują czasu, potraktujmy ich poważnie (WYWIAD)
Rzecznik MŚP Alicja Majewska w rozmowie z XYZ mówi o wyzwaniach, jakie niesie za sobą KSeF i inne reformy, z którymi zmierzy się biznes.
31.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
17-latkowie za kółkiem. Zwykła norma w UE czy przepis na katastrofę?
Od 3 marca 2026 r. osoby w wieku 17 lat mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B. Problem w tym, że młodzi kierowcy są grupą wiekową, która powoduje w Polce najwięcej wypadków na 10 tys. mieszkańców. Czy zapis, choć jest obwarowany wieloma ograniczeniami, może przysłużyć się bezpieczeństwu drogowemu? Sprawdzamy, co na ten temat mówią policjanci, psycholog i ubezpieczyciel.
31.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Zamaszysta „zamczystość”. Czyli każdy marzy o zamku
Kuba Snopek zrobił wystawę małą, ale dotykającą problemu, który rozlewa się po Polsce szerzej niż nowe zamknięte osiedla na obrzeżach wielkich miast. „Ostatni zamek” w Zamku Królewskim w Warszawie to rzecz o budowaniu marzenia. Mamy wciąż coś z księżniczek z dzieciństwa – chcemy do zamku. I „zazamczenie” kraju mówi o nas więcej, niż byśmy chcieli.
29.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
W funduszach PE i VC kobiet jest jeszcze mniej niż w zarządach spółek. Jak to zmienić?
Fundusze venture capital, private equity i private debt inwestują w Polsce rocznie miliardy złotych. W które spółki i technologie – decydują przeważnie mężczyźni. Kobiet w organach decyzyjnych funduszy jest mniej niż jedna ósma. O tym, co sprawia, że rynki prywatne to wciąż świat, w którym brakuje kobiet, rozmawiamy z przedstawicielkami sektora.
31.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Prawica skuteczniej korzysta z radykalizacji. Koalicja w sytuacji bez wyjścia
Akceptacja dla politycznej agresji i radykalizmu jest obecna zarówno u sympatyków koalicji, jak i opozycji. Większe korzyści czerpie z tego jednak tylko jedna strona. Druga potrzebuje przedefiniowania swoich metod. Raport „Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce” to alarm dla rządzących.
30.03.2026