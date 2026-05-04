PZU przejmuje największego ubezpieczyciela na życie w Ukrainie. Transakcję ubezpieczy KUKE

PZU podpisał warunkową umowę kupna całości akcji MetLife Ukraina. Polska firma zapewnia, że transakcja została ubezpieczona przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, co ma zmniejszyć jej ryzyko. Teraz wszystko zależy więc od zgód regulatorów rynków.

– Przejęcie MetLife Ukraina to ważny krok w realizacji naszej długoterminowej strategii rozwoju silnej, międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestujemy w lidera rynku z doświadczonym zespołem i odpornym modelem biznesowym, który wzmacnia naszą obecność w Ukrainie i znacząco zwiększa skalę działalności w segmencie ubezpieczeń na życie – tłumaczy prezes PZU Bogdan Benczak.

Decyzja ta, zdaniem prezesa polskiej firmy, jest atrakcyjna z perspektywy finansowej. MetLife Ukraina ma bowiem wysoką rentowność, silną pozycję kapitałową i płynność, która umożliwia dywidendę. – Ukraiński rynek ubezpieczeń na życie pozostaje relatywnie słabo nasycony na tle państw regionu, co stwarza istotny potencjał długoterminowego wzrostu. Jednocześnie sektor przeszedł w ostatnich latach głęboką konsolidację i restrukturyzację, co wzmocniło stabilność działających na nim podmiotów – zauważył Benczak.

Inwestycja jest ubezpieczona przez KUKE

Inwestycja została objęta ubezpieczeniem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, co ograniczy ryzyko kupowania firmy w kraju, w którym trwa wojna. – Nasza inwestycja i sposób jej przeprowadzenia pokazują, że potrafimy łączyć odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem z długoterminowym myśleniem strategicznym. Inwestujemy tam, gdzie mamy doświadczenie, lokalną obecność i realną zdolność do budowania wartości – nawet w trudnych warunkach rynkowych – ocenił prezes PZU.

MetLife Ukraina to największy ubezpieczyciel na życie w tamtym kraju. Obsługuje ok. 900 tys. klientów, a udział w rynku to około 49 proc. W 2025 r. firma miała 38 mln euro przychodów i 21 mln euro zysku netto. Wyniki wzrosły r/r o około 7 proc. Aktywa spółki wynosiły zaś na koniec 2025 r. 249 mln euro. Firma ma też kapitał własny w wysokości 99 mln euro.

Grupa PZU to największa instytucja finansowa nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W jej skład wchodzą oprócz PZU Życie m.in. Link4, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa ma około 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa ma w niej 34,19 proc. udziałów.

Planujemy kontynuację tematu.