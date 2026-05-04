Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.05.2026
NEWSROOM XYZ
04.05.2026 08:16

PZU przejmuje największego ubezpieczyciela na życie w Ukrainie. Transakcję ubezpieczy KUKE

PZU podpisał warunkową umowę kupna całości akcji MetLife Ukraina. Polska firma zapewnia, że transakcja została ubezpieczona przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, co ma zmniejszyć jej ryzyko. Teraz wszystko zależy więc od zgód regulatorów rynków.

– Przejęcie MetLife Ukraina to ważny krok w realizacji naszej długoterminowej strategii rozwoju silnej, międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestujemy w lidera rynku z doświadczonym zespołem i odpornym modelem biznesowym, który wzmacnia naszą obecność w Ukrainie i znacząco zwiększa skalę działalności w segmencie ubezpieczeń na życie – tłumaczy prezes PZU Bogdan Benczak.

Decyzja ta, zdaniem prezesa polskiej firmy, jest atrakcyjna z perspektywy finansowej. MetLife Ukraina ma bowiem wysoką rentowność, silną pozycję kapitałową i płynność, która umożliwia dywidendę. – Ukraiński rynek ubezpieczeń na życie pozostaje relatywnie słabo nasycony na tle państw regionu, co stwarza istotny potencjał długoterminowego wzrostu. Jednocześnie sektor przeszedł w ostatnich latach głęboką konsolidację i restrukturyzację, co wzmocniło stabilność działających na nim podmiotów – zauważył Benczak.

Inwestycja jest ubezpieczona przez KUKE

Inwestycja została objęta ubezpieczeniem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, co ograniczy ryzyko kupowania firmy w kraju, w którym trwa wojna. – Nasza inwestycja i sposób jej przeprowadzenia pokazują, że potrafimy łączyć odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem z długoterminowym myśleniem strategicznym. Inwestujemy tam, gdzie mamy doświadczenie, lokalną obecność i realną zdolność do budowania wartości – nawet w trudnych warunkach rynkowych – ocenił prezes PZU.

MetLife Ukraina to największy ubezpieczyciel na życie w tamtym kraju. Obsługuje ok. 900 tys. klientów, a udział w rynku to około 49 proc. W 2025 r. firma miała 38 mln euro przychodów i 21 mln euro zysku netto. Wyniki wzrosły r/r o około 7 proc. Aktywa spółki wynosiły zaś na koniec 2025 r. 249 mln euro. Firma ma też kapitał własny w wysokości 99 mln euro.

Grupa PZU to największa instytucja finansowa nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W jej skład wchodzą oprócz PZU Życie m.in. Link4, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa ma około 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa ma w niej 34,19 proc. udziałów.

Planujemy kontynuację tematu.

Iwona Wróbel prezesem PZU Życie
Siedziba PZU
PZU przejmuje największego ukraińskiego ubezpieczyciela na życie - MetLife. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Technologia
Nadchodzi era ludzi zbędnych? Jacek Dukaj: To jeden z najoczywistszych scenariuszy (WYWIAD)
Czy sztuczna inteligencja doprowadzi do momentu, w którym człowiek przestanie być potrzebny? Jacek Dukaj w rozmowie z XYZ.pl kreśli wizję świata, w którym AI nie tylko przejmuje kompetencje…
03.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Alkohol pod większą kontrolą. Szwedzki model pokazuje granice polskiej debaty
Szwecja pokazuje, że ograniczanie dostępności alkoholu może działać i mieć społeczne poparcie. Polska nie wprowadzi dziś łatwo państwowego monopolu na sprzedaż, ale ma do dyspozycji prostsze…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Rosja offline, czyli jak Putin buduje cyfrowy mur berliński
Odcinanie mobilnego internetu stało się w Rosji zjawiskiem powszechnym. W sieci panoszy się cenzura. Rosjanie, aby jej unikać, jako komunikatorów używają m.in. aplikacji Apple Photos, a nawet...…
02.05.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Polska na rowerach. Ilu mamy rowerzystów i jak nasza infrastruktura wygląda na tle innych krajów?
W ciągu ostatniej dekady znacząco spadła liczba śmiertelnych wypadków z udziałem rowerzystów, ale w kwestii samej infrastruktury z zazdrością możemy patrzeć w stronę Niemiec, Holandii, Belgii czy…
02.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Gigaprojekt logistyczny rośnie w Nowej Hucie. 7R rusza na podbój Europy
7R zwiększa skalę działalności w Europie. Rynek magazynowy dojrzewa, a o kierunkach rozwoju decydują koszty i popyt.
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wielkie magazyny energii wreszcie wchodzą na polski rynek. To zmiana dla całego systemu
W tym roku ruszą pierwsze duże bateryjne magazyny energii w Polsce. Rynek, który dotąd opierał się na małych instalacjach, zaczyna szybko rosnąć wraz z rozwojem OZE.
04.05.2026