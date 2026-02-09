Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.02.2026
09.02.2026 15:13

BGK i KUKE zawarły porozumienie z saudyjskim bankiem SaudiEXIM. Obie strony mają promować eksport i inwestycje

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zawarły porozumienie z SaudiEXIM Bank. Obie strony chcą promować eksport i inwestycje obu państw. Arabia Saudyjska to bowiem największy partner Polski wśród krajów arabskich.

Jak tłumaczy BGK, Arabia Saudyjska należy do 20 największych gospodarek świata. Tylko w 2024 roku wartość dwustronnej wymiany handlowej sięgnęła 12 miliardów dolarów. Polska wysyła tam maszyny czy wyroby tytoniowe, a nasze firmy importują głównie minerały i tworzywa sztuczne. Jednocześnie jednak import jest dużo wyższy niż nasz eksport do Arabii Saudyjskiej.

Arabia Saudyjska, jak dodaje polski bank, przechodzi teraz transformację gospodarczą, by PKB generował także sektor pozanaftowy. W związku z tym stawia na duże projekty inwestycyjne, choćby w związku z Expo 2030 czy mundialem w 2034 roku.

KUKE i BGK deklarują w porozumieniu, że będą działać na rzecz promocji eksportu i inwestycji. Polski bank, dzięki współpracy z saudyjską instytucją finansową, będzie miał nowe możliwości wsparcia naszych firm na rynku arabskim. – Nasze wspólne działania mogą przełożyć się na realne projekty i korzyści dla obu stron. Już dziś saudyjskie instytucje wzorują się na BGK, na przykład w obszarze zarządzania ryzykiem – tłumaczy Mateusz Szczurek, członek zarządu BGK.

Wiceprezes saudyjskiego banku: liczymy na wzmocnienie handlu i inwestycji

– Dotychczasowe doświadczenia naszych klientów działających w Arabii Saudyjskiej są bardzo obiecujące. Jako KUKE w ramach Team Poland aktywnie promujemy ten kierunek ekspansji wśród polskich przedsiębiorców. Od dawna zapewniamy ochronę dla naszych eksporterów, a obecnie pracujemy nad finansowaniem kilku projektów infrastrukturalnych, w których będą zaangażowani dostawcy i wykonawcy z Polski – wtóruje Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

– Dzięki tej współpracy liczymy na wzmocnienie wzajemnego handlu i inwestycji oraz otwarcie szerszych perspektyw dla firm, aby mogły korzystać z dostępnych w obu krajach możliwości – ocenia z kolei wiceprezes SaudiEXIM Bank, dr Naif bin Abdulrahman Al Shammari.

Porozumienie podpisano podczas misji polskich firm do Arabii Saudyjskiej z udziałem szefa resortu finansów Andrzeja Domańskiego. Misję zorganizowały spółki z grupy PFR.

SaudiEXIM Bank działa od 2020 roku. Nadzoruje go National Development Fund. Tylko w 2024 roku udzielił finansowania na kwotę około 31,4 mld złotych.

KUKE to polskie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, utworzone przez Skarb Państwa, by wspierać eksport polskich firm.

BGK zainwestował w fundusz growth capital Cogito Fund II
Siedziba Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy ulicy Chmielnej w Warszawie
BGK i KUKE podpisały porozumienie z saudyjskim bankiem. Fot. mat. pras. BGK
