12.03.2026 19:20

Rada Europy: liczba legalnych aborcji w Polsce podwoiła się w 2024 roku

Liczba legalnych aborcji w Polsce w 2024 roku była dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej – poinformował w czwartek Komitet Ministrów Rady Europy. Według instytucji wzrost może być związany z wprowadzeniem nowych wytycznych dla szpitali dotyczących dostępu do zabiegu.

Komitet Ministrów Rady Europy podał w opublikowanej w czwartek decyzji, że w 2024 roku w Polsce wykonano 890 legalnych aborcji, podczas gdy w 2023 roku było ich 425. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost rok do roku. Zabiegi te Narodowy Fundusz Zdrowia klasyfikuje jako indukcję poronienia.

Informacje pojawiły się w decyzji dotyczącej wdrażania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dostępu do legalnej aborcji. Komitet Ministrów Rady Europy odpowiada za nadzorowanie wykonywania orzeczeń trybunału.

Przedstawiciele Rady Europy zwrócili uwagę na rozpowszechnienie nowych wytycznych dla szpitali, które dotyczą obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do zabiegu. Według Komitetu działania te „wydają się przynosić rezultaty w praktyce”, czego przejawem ma być wzrost liczby legalnych aborcji.

Komitet dodał również, że w ostatnim czasie nie wpłynęły skargi dotyczące odmowy przeprowadzenia aborcji z powodu klauzuli sumienia.

Rada Europy apeluje o przewodnik dla kobiet

Jednocześnie przedstawiciele Rady Europy wyrazili zaniepokojenie, że polskie władze nie przygotowały jeszcze łatwego przewodnika dla kobiet w ciąży, który wyjaśniałby zasady dostępu do legalnej aborcji. Komitet wezwał rząd do szybkiego opracowania i rozpowszechnienia takiego dokumentu.

Instytucja zaapelowała także, aby zachęcać kobiety do składania skarg, jeśli odmówiono im przerwania ciąży, oraz aby władze informowały, czy w takich przypadkach doszło do nieprawidłowości.

W komunikacie znalazł się również apel o szybkie wypracowanie nowych rozwiązań, które miałyby ograniczyć skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, dotyczącego dopuszczalności przerwania ciąży w przypadku ciężkich wad płodu.

Dane pokazują, że w pierwszej połowie 2025 roku w Polsce przeprowadzono 411 legalnych aborcji. W poprzednich latach liczba zabiegów była znacznie niższa: w 2022 roku wykonano 161 aborcji, w 2021 roku – 107, podczas gdy przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku było ich 1078, a w 2019 roku – 1110.

