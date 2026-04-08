08.04.2026 16:54

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki – poinformowała KPRM.

Jak czytamy w komunikacie, projekt ułatwia przesyłanie ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej. Chodzi o Jednolity Plik Kontrolny (JPK), czyli standardowy format, w którym firmy i osoby prowadzące księgi przesyłają dane do urzędu skarbowego.

„Nowe przepisy mają ograniczyć obciążenia administracyjne zgłaszane przez podatników. Przyjęty projekt poprawia przepisy Polskiego Ładu – pakietu reform wprowadzonych przez poprzedni rząd, obejmujących m.in. zmiany podatkowe" – czytamy.

Wymienione przez KPRM najważniejsze rozwiązania projektu to:

  • Na stałe wydłużony zostaje termin na przesyłanie JPK – podatnicy będą mogli przesyłać księgi rachunkowe, w tym ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych, do końca siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.
  • Dzięki rozwiązaniu przedsiębiorcy zyskają więcej czasu na dopełnienie obowiązków podatkowych, co usprawni proces i zmniejszy ryzyko występowania błędów, a także konieczności dokonywania korekt.
  • Osoby, które posiadają pełnomocnictwo do składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej, będą mogły nim również podpisywać JPK.
  • Dzięki temu nie trzeba będzie ustanawiać nowego pełnomocnictwa.
  • Rozwiązanie obejmuje także pełnomocnictwa udzielone przed wejściem w życie nowych przepisów.

Zaproponowane prawo ma obowiązywać od 1 lipca 2026 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących pełnomocnictw, które mają wejść w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Posiedzenie rządu premiera Donalda Tuska
Na zdjęciu posiedzenie rządu premiera Donalda Tuska. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Branża stalowa liczy na odbicie. Gigant chce zwiększyć produkcję w Polsce
ArcelorMittal przygotowuje się do wznowienia pracy pieca hutniczego numer trzy w Dąbrowie Górniczej. To wyraźny sygnał, że branża wierzy w odbudowę potencjału przemysłu stalowego w naszym kraju. Część problemów sektora wciąż jednak pozostaje nierozwiązana, a sytuację dodatkowo komplikuje wojna na Bliskim Wschodzie.
08.04.2026
Gen. Marek Boroń: nie biczujmy ciągle Policji (WYWIAD)
Powstanie Narodowego Biura Śledczego Policji, wyzwania związane z wojną w Ukrainie, braki kadrowe i system szkoleń – lista problemów, z którymi mierzy się Policja, jest długa. O kierunkach zmian mówi w rozmowie z XYZ Komendant Główny Policji, generalny inspektor Marek Boroń.
08.04.2026
Byli funkcjonariusze to niewykorzystany zasób. Państwo nie może tracić ich z oczu
Służby specjalne od lat budzą silne emocje – działają w cieniu, w tajemnicy, często z realnym ryzykiem dla zdrowia i życia. Znacznie rzadziej pada jednak pytanie, co dzieje się z funkcjonariuszami po odejściu ze służby. A tu obraz jest znacznie mniej atrakcyjny – państwo w dużej mierze przestaje się nimi interesować.
08.04.2026
Polskie firmy wchodzą do Nigerii. KUKE otwiera drzwi do miliardowych kontraktów
Polskie firmy mogą wziąć udział w jednych z największych projektów infrastrukturalnych w Nigerii. Dzięki zaangażowaniu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) i brytyjskiej UK Export Finance (UKEF) zabezpieczono finansowanie modernizacji portów w Lagos o wartości 1 mld dolarów. Równolegle Nigeria szuka partnerów do budowy sieci światłowodowej w ramach projektu BRIDGE, co otwiera kolejne możliwości dla polskiego biznesu.
07.04.2026
Wojna w Iranie bezlitośnie uderza w niemiecką gospodarkę. Berlin rozważa powrót do węgla
Ceny paliw biją rekordy, przemysł traci pewność jutra, a debata o powrocie do węgla ponownie nabiera intensywności. Berlin sięga po strategiczne rezerwy ropy i pracuje nad kolejnym pakietem wsparcia. Stawką jest już nie tylko tempo transformacji energetycznej, lecz także stabilność gospodarcza i polityczna kraju w kontekście zbliżających się wyborów we wschodnich landach, gdzie AfD notuje wysokie poparcie.
06.04.2026
Morawiecki kontra Nowogrodzka. Napięcia rosną, ale rozłam wciąż nieprzesądzony
Działania Mateusza Morawieckiego wywołują spekulacje o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Powołanie nowego stowarzyszenia oraz publiczna krytyka wewnątrzpartyjnych oponentów obnażają rosnące napięcia. Ponadto ukazał się sondaż badający potencjalne poparcie dla partii Morawieckiego. Czy zbliżamy się do punktu zwrotnego w PiS?
07.04.2026