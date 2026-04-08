Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki – poinformowała KPRM.

Jak czytamy w komunikacie, projekt ułatwia przesyłanie ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej. Chodzi o Jednolity Plik Kontrolny (JPK), czyli standardowy format, w którym firmy i osoby prowadzące księgi przesyłają dane do urzędu skarbowego.

„Nowe przepisy mają ograniczyć obciążenia administracyjne zgłaszane przez podatników. Przyjęty projekt poprawia przepisy Polskiego Ładu – pakietu reform wprowadzonych przez poprzedni rząd, obejmujących m.in. zmiany podatkowe" – czytamy.

Wymienione przez KPRM najważniejsze rozwiązania projektu to:

Na stałe wydłużony zostaje termin na przesyłanie JPK – podatnicy będą mogli przesyłać księgi rachunkowe, w tym ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych, do końca siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

– podatnicy będą mogli przesyłać księgi rachunkowe, w tym ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych, do końca siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dzięki rozwiązaniu przedsiębiorcy zyskają więcej czasu na dopełnienie obowiązków podatkowych, co usprawni proces i zmniejszy ryzyko występowania błędów, a także konieczności dokonywania korekt.

Osoby, które posiadają pełnomocnictwo do składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej, będą mogły nim również podpisywać JPK.

Dzięki temu nie trzeba będzie ustanawiać nowego pełnomocnictwa.

Rozwiązanie obejmuje także pełnomocnictwa udzielone przed wejściem w życie nowych przepisów.

Zaproponowane prawo ma obowiązywać od 1 lipca 2026 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących pełnomocnictw, które mają wejść w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Czytaj także: Rząd wraca do dużej reformy podatkowej. Na celowniku m.in. IP BOX, ryczałt i estoński CIT