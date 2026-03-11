Rada nadzorcza PKO BP odwołała Marka Radzikowskiego z funkcji wiceprezesa z dniem 11 marca 2026 r. – poinformował w środę bank.

Marek Radzikowski odpowiadał za obszary operacji oraz bankowości międzynarodowej.

Jak podał bank, w związku z odwołaniem Marka Radzikowskiego ogłoszone zostaną dwa odrębne postępowania kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesów zarządu PKO BP – odpowiedzialnych za obszar operacji oraz za obszar bankowości międzynarodowej. „Podział dotychczasowego zakresu odpowiedzialności na dwa stanowiska ma na celu dalsze wzmocnienie zarządzania tymi obszarami" – podał bank.

Do czasu rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych nadzór nad obszarem operacji będzie sprawował Michał Sobolewski, wiceprezes zarządu PKO BP obecnie nadzorujący obszar administracji, a nad obszarem bankowości międzynarodowej – Krzysztof Dresler, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego obecnie nadzorujący obszar finansów i rachunkowości.

Bank zapewnił, że decyzja nie wpływa na bieżące funkcjonowanie firmy, a wkrótce ogłoszone zostaną dwa postępowania kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesów.