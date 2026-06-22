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22.06.2026 07:07

Rada Przedsiębiorczości apeluje o deeskalację na linii Warszawa–Kijów. „Potrzebujemy odpowiedzialnego przywództwa”

Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości apelują o deeskalację napięć w relacjach polsko-ukraińskich. „Potrzebujemy odpowiedzialnego przywództwa, wzajemnego szacunku oraz koncentracji na tym, co nas łączy” – przekonują. I zgłaszają gotowość do wsparcia dialogu na linii Warszawa–Kijów.

Napięcia pomiędzy władzami Polski i Ukrainy rozpoczęły się od nadania ukraińskiej jednostce imienia „Bohaterów UPA”. W ostatni piątek prezydent Karol Nawrocki poinformował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Następnego dnia ukraiński prezydent odesłał odznaczenie. Wraz z nim otrzymane od polskich władz medale zwrócili inni ukraińscy politycy.

Rada Przedsiębiorczości – forum przedstawicieli dziewięciu największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców – apeluje teraz o deeskalację napięć.

„Współpraca Polski i Ukrainy pozostaje ważnym elementem rozwoju gospodarczego i stabilności naszego regionu [...] Nie ma bezpiecznej i zamożnej Europy bez strategicznego partnerstwa Polski i Ukrainy” – przekonują.

Przedstawiciele rady przypominają o wsparciu udzielonym przez Polaków sąsiadom od 2022 r. Podkreślają też, że Polska jest dziś najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy, a Ukraińcy są ważną częścią polskiego systemu gospodarczego. „Tego kapitału zaufania nie wolno zmarnować” – mówią.

„Przed nami stoi bezprecedensowe wyzwanie odbudowy Ukrainy oraz dalszej integracji gospodarczej naszego regionu z Unią Europejską. Sukces tego procesu będzie wymagał ścisłej współpracy rządów” – tłumaczą.

W czwartek i piątek w Gdańsku ma odbyć się Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy. Nie wiadomo jednak, czy pojawi się na niej ukraiński prezydent.

Rada Przedsiębiorczości wyraża gotowość do „wspierania wszelkich inicjatyw służących dialogowi”, a także współpracy gospodarczej.

Potrzebujemy odpowiedzialnego przywództwa, wzajemnego szacunku oraz koncentracji na tym, co nas łączy. Wspólne interesy Polski i Ukrainy są znacznie większe niż dzielące nas różnice” – wzywają.

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Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości apelują o deeskalację napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Fot. Szymon Bartosz / Getty Images
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