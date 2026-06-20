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20.06.2026 17:50

Zełenski odesłał Order Orła Białego. Odpowiedział na decyzję Karola Nawrockiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. To reakcja na decyzję polskiego prezydenta o odebraniu mu najwyższego odznaczenia państwowego po sporze wokół nazwania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem „Bohaterów UPA”.

Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że Ukraina uznawała Order Orła Białego za wyróżnienie skierowane nie tylko do niego, lecz także do narodu ukraińskiego i ukraińskiej armii. Do wpisu dołączył zdjęcia odznaczenia oraz potwierdzenie przesyłki do Kancelarii Prezydenta RP. Według agencji AP order miał zostać odesłany pocztą do polskiego urzędu prezydenckiego.

Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego

Karol Nawrocki ogłosił decyzję 19 czerwca 2026 roku. Jak wyjaśnił, powodem była zgoda Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterów UPA”. Prezydent RP podkreślił, że decyzja zapadła po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego. Zaznaczył też, że nie jest ona wymierzona w naród ukraiński i nie oznacza zmiany kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa wobec Ukrainy.

Order Orła Białego Zełenski otrzymał w kwietniu 2023 roku z rąk ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy. Odznaczenie przyznano mu za zasługi w pogłębianiu relacji polsko-ukraińskich, działania na rzecz bezpieczeństwa oraz obronę praw człowieka.

Zełenski: Ukraina nie zapomina o solidarności

Ukraiński prezydent zapewnił, że jego kraj pozostaje wdzięczny Polakom za wsparcie w czasie wojny z Rosją. Podkreślił, że współpraca między Polską i Ukrainą ma znaczenie dla bezpieczeństwa całego regionu. Dodał, że Kijów jest otwarty na merytoryczne rozmowy z Warszawą w sprawach historycznych i na działania służące upamiętnieniu niewinnych ofiar XX wieku.

Zełenski odniósł się także do słów Nawrockiego, że Order Orła Białego jest symbolem najwyższego zaufania Rzeczypospolitej. W odpowiedzi wskazał, że Ukraina nie chce prowadzić sporu o to, kto w przeszłości otrzymywał to odznaczenie. Zaznaczył jednocześnie, że Ukraińcy nadal będą walczyć o wolność i o pokój po rosyjskiej agresji.

Ukraińscy urzędnicy rezygnują z polskich odznaczeń

Spór wywołał szerszą reakcję w Kijowie. Z polskich odznaczeń zrezygnowali między innymi minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, zastępca szefa Biura Prezydenta Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Budanow, który według oficjalnej strony ukraińskiego prezydenta kieruje Biurem Prezydenta Ukrainy, odmówił przyjęcia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi RP.

Premier Donald Tusk po decyzji Nawrockiego ocenił, że konflikt między Polską i Ukrainą służy Rosji. Wezwał obu prezydentów do tonowania emocji i przypomniał, że „linia frontu przebiega gdzie indziej”.

Źródło: AP/PAP/XYZ

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Fot. Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images
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