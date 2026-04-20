RADMOR, Airbus i Thales zbudują geostacjonarnego satelitę dla polskiej armii

Konsorcjum Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space i RADMOR zbudują polskiego satelitę geostacjonarnego. Urządzenie powstanie w ramach europejskiego planu Readiness 2030.

Podpisanie umowy, jak wynika z komunikatu, nastąpiło podczas wizyty francuskich władz w Gdańsku w ramach obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Dziś bowiem w Polsce pojawił się nie tylko prezydent Emmanuel Macron, ale także minister obrony Catherine Vautrin.

Wzięła ona udział razem z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w uroczystości podpisania umowy o współpracy przemysłowej w celu opracowania geostacjonarnego satelity telekomunikacyjnego dla polskiego MON.

„W ramach planu „Readiness 2030”, zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2025 r., nowy satelita geostacjonarny zapewni bezpieczną łączność polskim siłom zbrojnym, gwarantując bardzo wysoki poziom wytrzymałości i odporności” – oświadczył Airbus w komunikacie. „System będzie zabezpieczony cybernetycznie zarówno w segmencie naziemnym, jak i kosmicznym oraz odporny na zagrożenia, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia suwerenności Polski w kosmosie” – dodaje koncern.

– Decyzja o rozszerzeniu działalności RADMOR o sektor kosmiczny stanowi naturalny etap rozwoju kompetencji firmy, obejmujący zarówno poszerzenie zakresu częstotliwości, jak i rozbudowę portfolio rozwiązań łączności – ocenia z kolei prezes RADMOR-u Bartłomiej Zając. Firma ta to część Grupy WB, największej polskiej prywatnej firmy z branży obronnej. Zajmuje się m.in. budową systemów łączności dla wojska.

Z kolei Airbus, Thales i Leonardo to jedne z największych koncernów europejskich działających w sektorze lotniczym i kosmicznym. Airbus już w 2022 r. dostał kontrakt na budowę satelitów Pleiades Neo dla polskiej armii.