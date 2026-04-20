20.04.2026 16:36

RADMOR, Airbus i Thales zbudują geostacjonarnego satelitę dla polskiej armii

Konsorcjum Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space i RADMOR zbudują polskiego satelitę geostacjonarnego. Urządzenie powstanie w ramach europejskiego planu Readiness 2030.

Podpisanie umowy, jak wynika z komunikatu, nastąpiło podczas wizyty francuskich władz w Gdańsku w ramach obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Dziś bowiem w Polsce pojawił się nie tylko prezydent Emmanuel Macron, ale także minister obrony Catherine Vautrin.

Wzięła ona udział razem z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w uroczystości podpisania umowy o współpracy przemysłowej w celu opracowania geostacjonarnego satelity telekomunikacyjnego dla polskiego MON.

„W ramach planu „Readiness 2030”, zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2025 r., nowy satelita geostacjonarny zapewni bezpieczną łączność polskim siłom zbrojnym, gwarantując bardzo wysoki poziom wytrzymałości i odporności” – oświadczył Airbus w komunikacie. „System będzie zabezpieczony cybernetycznie zarówno w segmencie naziemnym, jak i kosmicznym oraz odporny na zagrożenia, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia suwerenności Polski w kosmosie” – dodaje koncern.

– Decyzja o rozszerzeniu działalności RADMOR o sektor kosmiczny stanowi naturalny etap rozwoju kompetencji firmy, obejmujący zarówno poszerzenie zakresu częstotliwości, jak i rozbudowę portfolio rozwiązań łączności – ocenia z kolei prezes RADMOR-u Bartłomiej Zając. Firma ta to część Grupy WB, największej polskiej prywatnej firmy z branży obronnej. Zajmuje się m.in. budową systemów łączności dla wojska.

Z kolei Airbus, Thales i Leonardo to jedne z największych koncernów europejskich działających w sektorze lotniczym i kosmicznym. Airbus już w 2022 r. dostał kontrakt na budowę satelitów Pleiades Neo dla polskiej armii.

Creotech udanie uruchomił platformę satelity PIAST-M
Satelita okrążający Ziemię, nad rozświetlonymi nocą miastami
RADMOR, Thales i Airbus razem zbudują satelitę dla polskiej armii.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Technologia
AI zmienia zasady gry w IT. „Skończyła się era prostego wejścia do branży". Czy uczelnie nadążają?
Rynek pracy w IT szybko się zmienia, a najprostsze zadania przejmują narzędzia sztucznej inteligencji. Początkującym coraz trudniej zdobyć pierwszą pracę. Sprawdziliśmy, jakie kompetencje dają szansę…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Bułgaria: partia eksprezydenta wygrała w cuglach
Zgodnie z przewidywaniami analityków zdecydowanym zwycięzcą niedzielnych wyborów parlamentarnych okazało się ugrupowanie Postępowa Bułgaria. Jednak aby stworzyć większościową koalicję rządową, będzie…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Leasing wychodzi poza schemat. Lista nietypowych przedmiotów, które można leasingować
Dmuchany zamek, podwodny skuter, komora normobaryczna – co łączy te przedmioty? Wszystkie można wziąć w leasing. Przedsiębiorcy coraz śmielej sięgają po finansowanie aktywów, które jeszcze niedawno…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Recenzja Społeczeństwo
To, co wszyscy wiedzą. Recenzja książki Stevena Pinkera „When Everyone Knows That Everyone Knows...”
To, co uznajemy za stabilne, może zniknąć w jednej chwili – wystarczy, że przestaniemy wierzyć, że inni nadal w to wierzą. Steven Pinker w swojej książce pokazuje, że świat społeczny opiera się na…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Sudan po trzech latach wojny. Ruchomy front i katastrofa humanitarna
Walka o władzę w Sudanie między armią a siłami paramilitarnymi przerodziła się w największy kryzys humanitarny i przesiedleńczy na świecie
19.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Etiopia walczy o dostęp do Morza Czerwonego. To być albo nie być
Nowy spór między Etiopią a Erytreą jeszcze nie wybuchł, ale region znajduje się dziś bliżej jego krawędzi niż kiedykolwiek. Napięcia, które przez lata były uśpione, przeobrażają się coraz bardziej w…
18.04.2026