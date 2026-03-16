16.03.2026 18:31

Radosław Sikorski chce być mediatorem między Ukrainą a Węgrami, ale krytykuje Budapeszt

„Zaoferowałem, że będę mediatorem między Ukrainą a Węgrami” – przekazał wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Sam jednak krytykuje Budapeszt za blokowanie pomocy dla Kijowa.

Była presja na ten kraj, na Węgry, którego szefostwo jest sojusznikiem ideologicznym naszej opozycji – powiedział Radosław Sikorski po spotkaniu w Brukseli. Kraje członkowskie mają naciskać na Węgry, by te przestały blokować 20. pakiet sankcji.

Wicepremier skrytykował Budapeszt za zablokowanie otwarcia klastra negocjacyjnego w sprawie członkostwa Ukrainy w UE, zablokowanie pożyczki 90 mld euro dla Kijowa, zablokowanie 20. pakietu sankcji na Rosję, a także za blokadę refundacji funduszy z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju dla państw.

Ukraina ma powody do tego, aby nie czuć specjalnej wdzięczności wobec Węgier – ocenił. Stwierdził jednak, że rządy obu państw powinny się dogadać. – Zaoferowałem, że będę mediatorem między Ukrainą a Węgrami – dodał.

Polecamy: Wisielcze humory w węgierskim biznesie. Prognozy najgorsze od półtorej dekady

Napięcia na linii Kijów-Budapeszt rosną przed wyborami na Węgrzech

Ostatnie miesiące przyniosły eskalację napięć między Kijowem a Budapesztem. Po tym, jak w styczniu rosyjski atak uszkodził rurociąg Przyjaźń, Budapeszt oskarżył Kijów o opóźnianie napraw. W efekcie rząd Viktora Orbana zablokował nowy pakiet sankcji na Rosję i przekazanie Ukrainie unijnej pożyczki o wartości 90 mld euro. Zagroził też wstrzymaniem dostaw energii na Ukrainę.

Oprócz tej sprawy doszło też do zatrzymania siedmiu Ukraińców na Węgrzech, co Kijów nazwał „wzięciem zakładników”. Rządy Węgier i Ukrainy starły się też w sprawie dwóch Węgrów z ukraińskimi paszportami, którzy według Budapesztu mieli zostać wcieleni siłą do ukraińskiej armii.

Wszystko toczy się w kontekście zaplanowanych na 12 kwietnia wyborów parlamentarnych na Węgrzech. W większości niezależnych sondaży opozycyjna Tisza wygrywa z rządzącym Fideszem. Ten uważa, że Ukraina celowo wstrzymuje dostawy ropy, by wywołać na Węgrzech chaos i doprowadzić do zwycięstwa opozycji.

Źródło: PAP, XYZ

Rosyjskie boty zaangażowały się w węgierską kampanię wyborczą
Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski rozmawia z mediami po zakończeniu posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w Brukseli.
Fot. PAP/Wiktor Dąbkowski
Może zainteresować Cię również
67 mld euro wyciekło z Brukseli. Jak mafie, karuzele VAT i fikcyjne projekty drenują budżet UE
Straty w prowadzonych przez Prokuraturę Europejską śledztwach były w 2025 r. niemal trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej. Za spektakularnym wzrostem stoją międzynarodowe karuzele VAT, fikcyjne projekty finansowane z funduszy UE oraz coraz bardziej profesjonalne sieci przestępcze działające równocześnie w wielu państwach. W Polsce śledztwa dotyczą m.in. o przetargu w Nowym Sączu czy zakupu tramwajów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
UOKiK poprawił projekt ustawy o kredycie konsumenckim. Sektor finansowy wciąż alarmuje
UOKiK przedstawił nową wersję projektu ustawy o kredycie konsumenckim, która ma odpowiedzieć na krytykę ze strony sektora finansowego. Choć w dokumencie pojawiły się korekty, wiele kluczowych postulatów rynku nadal nie zostało uwzględnionych. Spór dotyczy m.in. sankcji kredytu darmowego oraz limitów kosztów pozaodsetkowych.
Wisielcze humory w węgierskim biznesie. Prognozy najgorsze od półtorej dekady
Menedżerowie węgierskich firm marzą, by przetrwać ten rok. Tylko trzech na dziesięciu wierzy, że będzie to dobry okres dla firm, którymi kierują. Tak minorowe nastroje nie towarzyszyły węgierskiemu biznesowi nigdy wcześniej, od kiedy PwC je bada. Najnowsze ankiety pokazują też, że przedsiębiorcy działający nad Balatonem bieżącym sprawom poświęcają znacznie więcej czasu niż ich koledzy z zagranicy. To zmniejsza konkurencyjność węgierskich firm.
Budimex notuje spadki, Grupa Azoty z mocnym wzrostem. Dzień na GPW 13 marca 2026 r.
Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zamknęły się spadkiem większości głównych indeksów. Wyjątkiem okazał się mWIG40, który pociągnęły w górę m. in. Grupa Azoty oraz Jastrzębska Spółka Węglowa.
Rząd zapowiada rekordowe nakłady na mieszkalnictwo. Podatku od pustostanów nie planuje
Rząd zapowiada znaczące zwiększenie wydatków na politykę mieszkaniową oraz pakiet zmian legislacyjnych obejmujących cały system – od budownictwa społecznego po rynek własnościowy. W budżecie na 2026 r. zabezpieczono 6,7 mld zł na inwestycje mieszkaniowe, a wraz z funduszami z Krajowego Planu Odbudowy kwota ma sięgnąć 8,7 mld zł.
Co blokuje rozwój najmu instytucjonalnego w Polsce?
Najem instytucjonalny w Polsce rośnie, ale wciąż napotyka bariery prawne, planistyczne i podatkowe. Co blokuje rozwój rynku PRS?
