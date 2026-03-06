Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.03.2026
NEWSROOM XYZ
06.03.2026 13:18

Ukraina odradza rodakom podróży przez Węgry, Budapeszt żąda wyjaśnień. Napięcia rosną

Ukraińskie władze odradzają rodakom podróże na Węgry po „wzięciu jako zakładników” siedmiu obywateli Ukrainy przez węgierskie służby. Te zapewniają, że prowadzą postępowanie ws. prania brudnych pieniędzy i żądają wyjaśnień od Kijowa.

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom Ukrainy powstrzymanie się od podróży na Węgry ze względu na niemożność zagwarantowania ich bezpieczeństwa w obliczu arbitralnych działań władz węgierskich” – głosi oświadczenie zamieszczone na oficjalnej stronie ukraińskiego resortu.

„Zwracamy również uwagę ukraińskiego i europejskiego biznesu na zagrożenie arbitralnym przejmowaniem mienia na terytorium Węgier” – czytamy dalej.

Komunikat jest efektem eskalacji napięć po tym, jak w nocy z czwartku na piątek szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha powiadomił, że Węgry „wzięły jako zakładników” siedmiu ukraińskich obywateli i „ukradły pieniądze”. Chodzi o Ukraińców, którzy jechali dwoma samochodami Oszczadbanku, przewożąc gotówkę z Austrii do Ukrainy, w ramach – jak twierdzi Kijów – regularnych przewozów.

Z komunikatu węgierskiej Krajowej Administracji Podatkowej i Celnej wynika jednak, że zatrzymani są podejrzani o pranie brudnych pieniędzy. Przewozili łącznie 40 mln dolarów, 35 mln euro i 9 kg złota. Jeden z zatrzymanych to były generał ukraińskich służb specjalnych. Urząd prowadzi śledztwo wraz z centrum antyterrorystycznym.

Mamy tu do czynienia z wzięciem ich przez Węgry za zakładników i ukradnięciem pieniędzy” – zapewnia szef ukraińskiej dyplomacji. Dodał, że ukraińscy konsulowie nie uzyskali dotąd dostępu do zatrzymanych.

Budapeszt żąda wyjaśnień, ale wydala zatrzymanych

Tymczasem szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto zażądał od ukraińskiego rządu wyjaśnień. Budapeszt chce wiedzieć, czy pieniądze zostały „wykorzystane przez kogoś tutaj, na Węgrzech, lub na korzyść kogoś na Węgrzech”.

Mamy wiele poważnych pytań. Po pierwsze, to ogromna ilość gotówki i zastanawiamy się, dlaczego Ukraińcy muszą transportować tak dużą jej ilość. Jeśli to prawda, że jest to transakcja między bankami, to słusznie nasuwa się pytanie, dlaczego banki nie rozliczają się między sobą przelewem, dlaczego konieczne jest transportowanie tak dużej ilości gotówki i dlaczego musi się to odbywać przez Węgry” – dodał.

„Pytania te pojawiają się głównie dlatego, że tym transportom gotówki towarzyszą osoby mające wyraźne powiązania z ukraińskimi służbami specjalnymi. Domagamy się wyjaśnienia, dlaczego Ukraińcy w ostatnich miesiącach przetransportowali przez Węgry tak ogromną ilość gotówki. Na co są przeznaczane te pieniądze i do kogo należą?” – pyta dalej węgierski minister.

W piątek w południe rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs powiedział, że władze podjęły decyzję o wydaleniu zatrzymanych z kraju.

„Krajowa Administracja Podatkowa i Celna Węgier (NAV) ustaliła tożsamość siedmiu obywateli Ukrainy, zatrzymanych w związku z transportami dużej ilości gotówki i złota przez Węgry. Operacja była nadzorowana przez byłego generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, a były major Sił Powietrznych Ukrainy pełnił funkcję jego zastępcy. Asystowały im osoby z doświadczeniem wojskowym. Na podstawie tych ustaleń wszystkich siedem osób zostanie wydalonych z Węgier” - napisał.

Kolejna odsłona napięć na linii Kijów-Budapeszt

To kolejna odsłona napięć między dwiema stolicami. Po tym, jak w styczniu rosyjski atak uszkodził rurociąg Przyjaźń, Budapeszt oskarżył Kijów o opóźnianie napraw. W efekcie rząd Viktora Orbana zablokował nowy pakiet sankcji na Rosję i przekazanie Ukrainie unijnej pożyczki o wartości 90 mld euro. Zagroził też wstrzymaniem dostaw energii na Ukrainę.

Czytaj więcej: Napięcie wokół niefunkcjonującego rurociągu Przyjaźń wciąż rośnie

W czwartek do kolejnych napięć doprowadziło wypuszczenie przez Rosję dwóch pojmanych na Ukrainie węgierskich jeńców. Budapeszt zapewnia, że zostali oni wcieleni siłą do ukraińskiej armii, a wypuścił ich Władimir Putin na prośbę ukraińskiego szefa dyplomacji. Na Ukrainie mieszka ok. 100 tys. etnicznych Węgrów. 

Wszystko toczy się w kontekście zaplanowanych na 12 kwietnia wyborów parlamentarnych na Węgrzech. W większości niezależnych sondaży opozycyjna Tisza wygrywa z rządzącym Fideszem. Ten uważa, że Ukraina celowo wstrzymuje dostawy ropy, by wywołać na Węgrzech chaos i doprowadzić do zwycięstwa opozycji.

Źródło: PAP, XYZ

Paradoks systemu Orbána: może wygrać, nawet jeśli przegra
Minister Spraw Zagranicznych Węgier Peter Szijjarto
Minister Spraw Zagranicznych Węgier żąda wyjaśnień od Kijowa.
Fot. Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Marsh chce znowu urosnąć dwucyfrowo. „Nie ma już dużych firm, które nie korzystają z usług brokerów"
Polskie firmy coraz rzadziej pytają, czy się ubezpieczać, a coraz częściej – jak szeroko. Cyberataki, D&O i zerwane łańcuchy dostaw zmieniają krajobraz rynku, na którym brokerzy rozdają karty. Marsh, największy z nich, chce w 2026 r. urosnąć o kolejne kilkanaście procent.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex z rentownością najwyższą od 60 lat. Kwitną inwestycje za granicą
Budimex zakończył rok 2025 z imponującymi wynikami finansowymi i dobrymi perspektywami na przyszłość. Uwagę zwraca zwłaszcza wzmożona aktywność na rynkach zagranicznych – spółka planuje brać udział w kolejnych przetargach, zatrudnia też coraz więcej pracowników. Ekspansja nabrała tempa w ostatnich miesiącach, a portfel zamówień Budimeksu za granicą przekracza miliard złotych.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czy ciepłownicy doczekają się rządowej strategii? Jest obietnica resortu energii
– W tym roku zakończymy prace nad strategią dla ciepłownictwa i przekażemy ją do konsultacji – zapowiedział Konrad Wojnarowski, wiceminister energii. Głównym celem strategii będzie zapewnienie stabilnych dostaw i cen ciepła dla odbiorców. Kwestia zmiany modelu ustalania taryf na ciepło rozgrzewa całą branżę.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pool jądrowy zaczyna nabierać kształtu. Rynek ubezpieczeń szykuje wspólny front (DEBATA)
Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej wymusza stworzenie mechanizmu, którego krajowy rynek ubezpieczeń jeszcze nie testował. Kilkunastu ubezpieczycieli chce wspólnie wziąć na siebie ryzyko atomowe i zbudować krajowy pool. Pytanie nie brzmi już, czy powstanie, ale jak go zorganizować, by zadziałał w praktyce. Przedstawiamy wnioski z debaty „W drodze do poolu jądrowego" zorganizowanej przez redakcję XYZ.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Atak na amerykańskie ambasady i wielki eksodus z Dubaju. Czwarty dzień wojny na Bliskim Wschodzie
Konflikt na Bliskim Wschodzie nie gaśnie. Amerykanie i Izraelczycy kontynuują ataki. Rakiety i drony poleciały także w stronę Kataru, Kuwejtu czy Arabii Saudyjskiej. Oto co wydarzyło się we wtorek 3 marca na Bliskim Wschodzie.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
5 mln zł dla młodych talentów w 2026 r. Rusza nabór na stypendia Rafała Brzoski
Fundacja Rafała Brzoski i Omeny Mensah dotychczas przeznaczyła na stypendia dla młodych i ambitnych Polaków 20 mln zł. Właśnie ruszyła piąta edycja programu stypendialnego. Kto może aplikować i jakie projekty mają największe szanse?
03.03.2026