Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.02.2026
NEWSROOM XYZ
05.02.2026 07:11

Radosław Sikorski: minerały krytyczne nie powinny być przedmiotem szantażu

Minerały krytyczne nie powinny być przedmiotem szantażu, a ich produkcja powinna być bardziej zróżnicowana geograficznie, gdyż jest to element naszego bezpieczeństwa ekonomicznego i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw – powiedział w środę w Waszyngtonie wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski.

Szef polskiej dyplomacji wziął w środę udział w zorganizowanej przez Departament Stanu USA konferencji ministerialnej na temat zabezpieczenia łańcuchów dostaw minerałów krytycznych.

Jak podkreślił Sikorski na konferencji prasowej, „jest to sprawa bardzo ważna dla całego Zachodu”.

– Stany Zjednoczone zidentyfikowały poważny problem, z którym już mierzyły się nasze firmy od jakiegoś czasu: najpierw niedoboru magnesów, a później mieliśmy do czynienia z propozycjami, które ustanowiłyby de facto reglamentację krytycznych minerałów – zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że w tej sprawie stanowisko ma już Unia Europejska, „a teraz Stany Zjednoczone zaproponowały wielką międzynarodową inicjatywę” w tej kwestii.

– I z celami tej inicjatywy Polska i reszta Unii Europejskiej się zgadza. Krytyczne minerały nie powinny być przedmiotem szantażu i ich produkcja powinna być geograficznie bardziej zróżnicowana, bo jest to element naszego bezpieczeństwa ekonomicznego i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw – dodał.

Czytaj także: Polska włącza się do gry o surowce krytyczne. W planach inwestycja za miliardy złotych

Podkreślił, że „amerykańska inicjatywa jest świeża, ale sprawy posuwają się bardzo szybko” i w najbliższych tygodniach można się spodziewać intensyfikacji negocjacji w tej sprawie zarówno z UE, jak i z jej państwami członkowskimi.

Sikorski poinformował, że podczas konferencji przeprowadził wiele rozmów bilateralnych, w tym z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. W Waszyngtonie spotkał się też z przedstawicielami amerykańskich think tanków.

W czwartek ma rozmawiać z przedstawicielami Kongresu, a następnie uda się do Chicago na spotkania z polską diasporą oraz tamtejszymi władzami stanowymi i miejskimi.

Sikorski przekazał, że z Rubio rozmawiał o minerałach krytycznych, ale też o Wenezueli, Iranie, Kubie i wojnie w Ukrainie.

– I stwierdzam, że z sekretarzem stanu podzielamy większość ocen i działań – dodał.

– Te wszystkie publiczne kontrowersje między USA i niektórymi sojusznikami, dzięki Bogu nie z Polską, nie budują zaufania, tylko drenują zaufanie i nie pomagają. Ale wtedy, gdy Stany Zjednoczone proponują coś sensownego i gdy proponują rozwiązanie, które przynajmniej na pierwszy rzut oka wygląda ciekawie, trzeba to docenić i poprzeć – podkreślił, odpowiadając na pytanie PAP o wiarygodność USA jako partnera handlowego w związku z ogłaszaniem przez administrację ceł wobec innych krajów.

Czytaj także: USA montują koalicję dla minerałów krytycznych. Chcą cen minimalnych

– Oczywiście wiele będzie zależało od szczegółów, będą propozycje wyznaczania minimalnych cen po to, żeby opłacało się budowanie nowych kopalń, będzie jakaś struktura zarządzania tym projektem. Tu będziemy pewnie negocjować z sojusznikami – zadeklarował szef polskiej dyplomacji.

Wiceprezydent J.D. Vance poinformował w środę, że Stany Zjednoczone zamierzają utworzyć blok handlowy państw mający na celu uniezależnienie łańcucha dostaw minerałów krytycznych. Porozumienie ma wprowadzić ceny minimalne tych minerałów.

Jak zaznaczył, w przeszłości wiele projektów dotyczących minerałów krytycznych było porzucanych ze względu na zalew surowców o zaniżonych cenach. Choć ani Vance, ani Rubio nie wymienili Chin z nazwy, inicjatywa ma na celu przeciwstawienie się dominacji tego kraju nad rynkiem wydobywania i przetwarzania tzw. metali ziem rzadkich.

Proponowane przez USA porozumienie jest rozwinięciem wcześniejszych inicjatyw, lecz jest pierwszą otwartą propozycją zagwarantowania cen minimalnych surowców. Jest to reakcja na ogłoszone przez Chiny w 2025 r. kontrole eksportu wielu metali ziem rzadkich i zapowiedź wstrzymania ich eksportu dla zagranicznych firm zbrojeniowych. Zapowiedź ChRL – zawieszona po porozumieniu handlowym z USA – wywołała duże poruszenie i obawy o wykorzystanie przez Chiny swojej dominującej pozycji w celach geopolitycznych.

Czytaj także: „NYT”: czystki w chińskiej armii mogą wynikać z paranoi Xi Jinpinga

Źródło: PAP, XYZ

Sekretarz stanu USA (w środku) Marco Rubio i szef polskiego MSZ Radosław Sikorski (obok Rubio z prawej) w grupie 55 przedstawicieli rządów
Sekretarz stanu USA (w środku) Marco Rubio i szef polskiego MSZ Radosław Sikorski (obok Rubio z prawej) w grupie 55 przedstawicieli rządów z całego świata 4 lutego 2026 r. w Waszyngtonie. Fot. Chip Somodevilla/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Singu po fuzji z brytyjską spółką rusza z falą akwizycji w Europie
Polska spółka z pomocą amerykańskiego funduszu inwestycyjnego próbuje podbić europejski rynek cyfrowego zarządzania nieruchomościami. Rosnąć zamierza organicznie i przez akwizycje. Już przejmuje, jedną spółkę po drugiej.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
WIG20 lekko w dół. Dzień na GPW 2 lutego 2026
Główne indeksy na warszawskim parkiecie pod koniec dnia w poniedziałek odrobiły część strat z poranka. Najsłabszy w WIG20 pozostaje KGHM, którego akcje idą o ok. 5 proc. w dół przy wysokich obrotach.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zdeněk Bakala – miliarder, który zakończył 250-letnią epokę węgla w Czechach
4 lutego, przed południem na powierzchnię wyjedzie ostatni wózek węgla z czeskiej kopalni ČSM w Stonawie. Następnie do ostrawskiej katedry Bożego Zbawiciela przejdzie parada górników, którzy na miejscu odśpiewają swój hymn, po czym odprawiona zostanie msza za miejscową brać górniczą. Będzie to finał blisko 250-letniej historii wydobycia węgla kamiennego na terenie Czech.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Ryzyko biznesowe w Afryce? BGK na ratunek
Wielu przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynki afrykańskie obawia się ryzyka związanego z prowadzeniem tam działalności. Jednym ze sposobów jego ograniczenia jest skorzystanie z instrumentów Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który do 2030 r. planuje przeznaczyć 1,1 mld dolarów na wsparcie polskiego eksportu do Afryki.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Poparcie dla polexitu wyszło z marginesu. Już niemal połowa elektoratu PiS i Konfederacji chce wyjścia Polski z UE
Za polskimi oknami trzyma mocny mróz. Dużo wyższą temperaturę możemy za to odnotować na polskiej prawicy. Szczególnie tam, gdzie nasz wzrok sięga nieco rzadziej – czyli w elektoraty partyjne. Najnowsze badania potwierdzają bowiem, że już jedna czwarta Polaków chce polexitu. Co ciekawsze – w tym niemal połowa elektoratów PiS i Konfederacji. Czy euroentuzjaści mają się czego obawiać?
04.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Konfederacja otwiera się na pomysły swojego elektoratu. O co chodzi w Projekcie 27 i jakie są polityczne cele partii?
Walka polityczna na prawicy nabiera intensywności. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen ogłosił uruchomienie platformy pod nazwą Projekt 27, na której zwolennicy ugrupowania mogą zgłaszać swoje propozycje do programu wyborczego na 2027 r. To kolejny sygnał, że partia już teraz ustawia się pod przyszłą kampanię parlamentarną.
04.02.2026