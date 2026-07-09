Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.07.2026
NEWSROOM XYZ
09.07.2026 18:34

Radosław Sikorski ostrzega. „Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują”

Rosja może przygotowywać kolejne prowokacje wobec państw NATO - wynika ze słów szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Minister powiedział, że Polska ma wiarygodne informacje w tej sprawie. Jak dodał, celem publicznych ostrzeżeń jest powstrzymanie Moskwy przed eskalacją działań.

Minister Radosław Sikorski na spotkaniu w Brukseli, 20 listopada 2025 r.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Fot. PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Szefowie dyplomacji Polski i Francji, Radosław Sikorski oraz Jean-Noel Barrot, odpowiadali w czwartek na pytania dziennikarzy podczas wspólnej konferencji prasowej. Francuski minister był gościem honorowym Narady Kierowników Placówek Zagranicznych w polskim MSZ.

Ministrowie zostali zapytani o doniesienia polskich i europejskich mediów dotyczące zagrożenia ze strony Rosji. W ostatnich dniach także „Washington Post” informował, że Rosja aktywnie rozważa ataki na cele w państwach NATO, a Stany Zjednoczone ostrzegły sojuszników przed takim ryzykiem.

Sikorski: Rosja prowadzi wojnę hybrydową i kinetyczną

Radosław Sikorski zastrzegł, że ministrowie nie komentują informacji przekazywanych przez służby. Dodał jednak, że działania Rosji wobec Polski i Francji nie są tajemnicą.
Według szefa MSZ Rosja prowadzi przeciwko obu krajom wojnę hybrydową i kinetyczną. Wskazał na ataki wymierzone w systemy rywalizacji partyjnej, infrastrukturę krytyczną oraz działania związane z mapowaniem tej infrastruktury przez statki tak zwanej floty cieni.

Sikorski wymienił również podpalenia, ataki na tory, ataki dronami oraz wysyłanie grup mających zabijać przeciwników Władimira Putina. Jak podkreślił, są to wrogie działania, których państwa zachodnie nie prowadzą wobec Rosji.

Ostrzeżenia mają powstrzymać prowokacje

Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę Rosja miała planować prowokacje pod fałszywą flagą. Ich celem było stworzenie pretekstu do ataku.

Sikorski zaznaczył, że wówczas przed takimi działaniami ostrzegały służby Stanów Zjednoczonych. Według niego publiczne ujawnienie ryzyka pomogło odwieść Rosję od przeprowadzenia prowokacji.

Minister powiedział, że obecnie Polska i inne państwa mają wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Jak dodał, celem ostrzeżeń jest powstrzymanie Moskwy przed wykonaniem takich działań.

Francja potwierdza zagrożenie

Jean-Noel Barrot powiedział, że Polska i Francja od czterech lat znajdują się na celowniku Rosji. Według szefa francuskiego MSZ Moskwa wykazuje dużą agresywność w działaniach hybrydowych.

Barrot ocenił, że im większe trudności Władimir Putin ma na froncie i im silniej czuje się zagrożony, tym więcej prowokacji generuje Rosja.

Francuski minister wskazał, że odpowiedzią Zachodu powinno być zachowanie zimnej krwi oraz utrzymanie dotychczasowej strategii. Chodzi o dalszą presję na Rosję oraz przygotowanie długofalowego wsparcia dla Ukrainy, w tym pomocy finansowej i wojskowej.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rektor UPP: Zatrzymanie młodej kadry to inwestycja ważniejsza niż laboratorium (WYWIAD)
– Standard uniwersytetu, który znamy od setek lat, przestaje wystarczać. Ale kierunki naszych studiów to jedne z najbardziej perspektywicznych wyborów. Absolwentów rynek wyłapuje błyskawicznie –…
08.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Warszawa osobnym województwem? Powraca pomysł sprzed lat
Województwo warszawskie, a do tego płocko-siedleckie i połączenie Kielc z Radomiem w województwo staropolskie. Nowe pomysły na reformę samorządową opisał Instytut Sobieskiego. Choć do jego realizacji…
09.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polacy rozwiązali problem, z którym nie radzą sobie służby zdrowia. Zdobyli kontrakt na 15 mln dolarów
Polski startup Feyenally stworzył technologię, która w prosty sposób wykrywa problemy ze wzrokiem. Bez konieczności wizyty w wyspecjalizowanych gabinetach. Właśnie pozyskał wielki kontrakt w Ghanie,…
09.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Koniec z papierologią w sądach? Rząd ogłasza deregulację wymiaru sprawiedliwości
Zamiast papierowych akt i czekania w kolejce na poczcie – pełna cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, wiceminister Arkadiusz Myrcha i minister do spraw nadzoru…
09.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
„Możecie mówić, że to grzech, ale tak wygląda walka o rynek”. Obajtek o Orlenie, polityce i gospodarce
– Jeżeli miałbym wracać do spółki Skarbu Państwa w sytuacji, gdy krajem rządzi PiS w koalicji, to podziękuję – deklaruje Daniel Obajtek, europoseł i były szef Orlenu. W rozmowie z XYZ mówi o życiu w…
07.07.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Moment Nokii w europejskiej motoryzacji właśnie nadchodzi. 5 kluczowych wyzwań
Europejska motoryzacja znalazła się w punkcie zwrotnym. Spadające wyceny największych koncernów, rosnąca presja ze strony Chin oraz problemy z transformacją technologiczną sprawiają, że coraz…
08.07.2026