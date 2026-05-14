14.05.2026

Radosław Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Na agendzie amerykańscy żołnierze w Polsce

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się w czwartek z ambasadorem USA w Polsce – przekazał resort. Politycy poruszyli m.in. temat przyjęcia amerykańskich żołnierzy w Polsce, który wywołał kontrowersje po środowych informacjach prasy zza oceanu.

Wicepremier Radosław Sikorski i ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose mieli rozmawiać o gotowości do przyjęcia wojsk amerykańskich w Polsce. Poruszyli też kwestie współpracy na polu surowców krytycznych, roli Polski jako europejskiego hubu LNG oraz polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego w energetyce jądrowej.

Ani ministerstwo spraw zagranicznych, ani ambasada USA nie przekazały, jaki był wynik spotkania.

W środę „Wall Street Journal” i „Army Times” podały, że Waszyngton odwołał rotacyjne przemieszczenie do Polski 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii. To oddział liczący 4 tys. żołnierzy. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił jednak, że „ta sprawa nie dotyczy Polski”.

Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce – powiedział w czwartek.

Wysokiej rangi przedstawiciel amerykańskiej administracji, choć zaskoczony sytuacją, zasugerował, że do Polski mogliby trafić żołnierze wycofywani z Niemiec. „Otrzymujemy bardzo dobre oferty z wielu stron” – powiedział. W miniony piątek prezydent USA Donald Trump mówił, że przerzucenie wojsk z Niemiec do Polski jest możliwe.

O zwiększenie obecności wojskowej ubiegają się, oprócz Polski, także Litwa i Rumunia.

Źródło: PAP, XYZ

Szczyt Trump–Xi: supermocarstwa grają o geopolitykę i biznes
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej w Hadze
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się w czwartek z ambasadorem USA w Polsce.
Fot. PAP/Wiktor Dąbkowski
