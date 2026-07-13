Rafał Brzoska Foundation wyłoniła 17 nowych stypendystów. Blisko 22 mln zł na rozwój młodych talentów

Ponad 50 mln zł wyniosło łączne zapotrzebowanie na finansowanie przedstawione w 613 aplikacjach do V sezonu grantowego Rafał Brzoska Foundation. Po wieloetapowej rekrutacji fundacja wybrała 17 nowych laureatów – informuje fundacja.

Od lewej: ﻿Omenaa Mensah i Rafał Brzoska na spotkaniu ze stypendystami Rafał Brzoska Fundation. Fot. Alex Dolny/Rafał Brzoska Fundation

Jak czytamy w komunikacie, dołączają oni do społeczności, która wraz z nimi będzie liczyć 116 stypendystów i alumnów, związanych łącznie z 51 uczelniami i instytucjami w 14 krajach na całym świecie.

Rafał Brzoska Foundation – 5 edycji to już 22 mln zł zainwestowane w rozwój talentów

W ciągu 5 edycji Rafał Brzoska Foundation przeznaczyła na edukację i rozwój talentów niemal 22 mln zł. Fundusze w 100 proc. pochodzą z inicjatywy TOP CHARITY, której organizatorami są Omenaa Mensah i Rafał Brzoska.

Rekrutacja trwała od 2 marca do 13 kwietnia 2026 r. Nadesłane aplikacje przeszły wieloetapowy proces oceny prowadzony z udziałem członków rady programowej i rady mentorskiej Rafał Brzoska Foundation. Przy wyborze stypendystów brano pod uwagę ich dotychczasowe osiągnięcia, potencjał rozwojowy, zaangażowanie społeczne oraz sposób, w jaki zamierzają wykorzystywać zdobywaną wiedzę i doświadczenie. Fundacja oficjalnie poinformowała o zakończeniu V Konkursu Stypendialnego 9 lipca 2026 r.

– Nasi stypendyści imponują nie tylko skalą ambicji, lecz także dojrzałością, konsekwencją i odwagą w realizowaniu wymagających planów. Chcemy dać im konkretne narzędzia, dlatego łączymy finansowanie z mentoringiem, dostępem do ekspertów i międzynarodowych możliwości. Zależy nam, aby mogli skutecznie rozwijać swoje projekty, a zdobyte przez nich doświadczenie przekładało się na rozwój nauki, kultury i przedsiębiorczości – mówi Rafał Brzoska, fundator Rafał Brzoska Foundation.

„Grono nowych laureatów odzwierciedla interdyscyplinarny charakter programu, który łączy naukę, sztukę i przedsiębiorczość. Wybrane osoby realizują ambitne projekty badawcze, rozwijają ścieżki artystyczne oraz przedsięwzięcia biznesowe i technologiczne" – czytamy.

Ponad połowa zgłoszeń – 57,1 proc. – dotyczyła projektów z obszaru nauki, 24,3 proc. przedsięwzięć artystycznych, a 18,6 proc. przedsiębiorczości. Zdecydowaną większość aplikujących, 72,8 proc., stanowili studenci. O udział w programie ubiegali się również uczniowie szkół średnich, doktoranci oraz osoby realizujące inne ścieżki kształcenia.

Na czym polega Fundusz Stypendialny Rafał Brzoska Foundation

Fundusz Stypendialny Rafał Brzoska Foundation jest długofalowym programem, którego zakres odpowiada indywidualnym potrzebom i planom stypendysty. Oprócz finansowania kosztów związanych z edukacją i rozwojem obejmuje współpracę z mentorami i ekspertami, zamknięte warsztaty tematyczne, spotkania społeczności oraz dostęp do kontaktów i inicjatyw umożliwiających zdobywanie międzynarodowego doświadczenia.

Program – jak podkreślają jego twórcy – nie kończy się zatem na przyznaniu pieniędzy. Tworzy środowisko, w którym uczestnicy mogą korzystać z wiedzy praktyków, konfrontować swoje pomysły z ekspertami, rozwijać projekty i budować relacje z osobami reprezentującymi naukę, kulturę, biznes oraz nowe technologie

– Wybór stypendystów rozpoczyna sezon grantowy, ale jego znaczenie wykracza daleko poza samo przyznanie pieniędzy. Równie ważne jest budowanie społeczności opartej na wymianie doświadczeń, współpracy i wzajemnym wsparciu. Zależy nam, aby jej członkowie nie tylko świadomie rozwijali własne ścieżki, lecz także dzielili się wiedzą, angażowali w inicjatywy społeczne i tworzyli przestrzeń dla kolejnych osób z ambitnymi pomysłami – podkreśla Omenaa Mensah, wiceprezes Rafał Brzoska Foundation.

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Środki w całości pochodzą z TOP CHARITY, stworzonej przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę międzynarodowej inicjatywy filantropijnej, która łączy świat biznesu, sztuki i kultury wokół finansowania projektów edukacyjnych, społecznych i humanitarnych w Polsce oraz na świecie.

TOP CHARITY chwali się tym, że regularnie ustanawia rekordy europejskiej filantropii. I tak podczas jubileuszowej edycji w 2026 r. w ciągu zaledwie 90 minut zgromadzono około 85 mln zł, czyli blisko 20 mln euro. W wydarzeniach inicjatywy uczestniczyły też światowe osobistości, m.in. Will Smith, dr Jill Biden, król Asante Otumfuo Osei Tutu II, Vanessa Williams, DJ Cuppy oraz brytyjski przedsiębiorca i filantrop John Caudwell.

Społeczność fundacji liczy obecnie 116 stypendystów i alumnów, z których 78 jest aktywnie objętych programem. Jej członkowie kształcą się lub rozwijają swoje projekty łącznie na 51 uczelniach i instytucjach w 14 krajach na całym świecie.

Nowo wyłonieni laureaci będą realizować swoje ścieżki rozwoju w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, we Włoszech oraz w Stanach Zjednoczonych. Wśród uczelni i instytucji związanych z ich planami znajdują się m.in. Princeton University, Yale University, Minerva University, University College London, Università Bocconi, Stauffer Academy oraz Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

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Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Omeny Mensah i Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.