21.04.2026 14:17

Rafał Brzoska spotkał się z Emmanuelem Macronem

Prezes InPost Rafał Brzoska spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Gdańsku. Tematem rozmowy była francusko-polska współpraca gospodarcza.

Przypomnijmy, Grupa InPost w 2021 r. przejęła Mondial Relay, jedną z największych we Francji firm logistycznych. Od tamtej pory polska firma stale inwestuje we Francji.

Spotkanie prezydenta Francji Emmanuela Macrona z prezesem InPost Rafałem Brzoską zbiegło się w czasie z obchodami pierwszego Polsko-Francuskiego Dnia Przyjaźni, który przypada na 20 kwietnia.

–InPost jest głęboko zaangażowany w rozwój innowacji technologicznych i wspieranie rozwoju sektora logistycznego we Francji. Nasze znaczące inwestycje odzwierciedlają długoterminową wizję wzmacniania stosunków francusko-polskich i podkreślają nasze zaangażowanie we wspieranie zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu w całym kraju – podkreśla Rafał Brzoska, prezes zarządu i założyciel InPost.

Jak zaznacza, firma InPost chce dalej inwestować we Francji.

– Wykorzystując zaawansowane rozwiązania logistyczne i rozbudowując naszą infrastrukturę, dążymy do modernizacji dostaw ostatniej mili we Francji. Przejęcie Mondial Relay jest przykładem tego, jak połączenie lokalnego doświadczenia ze skalą i technologią ogólnoeuropejskiej grupy może stworzyć ekosystem dostaw, przynoszący korzyści zarówno konsumentom, jak i firmom – dodaje Rafał Brzoska.

InPost jest obecnie największym polskim inwestorem we Francji. Grupa zainwestowała już w tym kraju 900 milionów euro. Od momentu przejęcia Mondial Relay, firma uruchomiła 20 nowych obiektów logistycznych, w tym zaawansowane sortownie w Harnes, Troyes, Brive i Le Mans. Te inwestycje stworzyły 600 nowych miejsc pracy, zwiększając łączną liczbę stanowisk wspieranych przez Grupę w całym kraju do ponad 2300.

We Francji Mondial Relay obsługuje około 60 000 sprzedawców internetowych i miliony klientów. Od momentu przejęcia, sieć automatów paczkowych na tym rynku zwiększyła się z 300 w 2021 r. do 10 000 urządzeń obecnie. Firma zarządza również ponad 7 000 punktów odbioru i nadawania przesyłek (PUDO).

Mondial Relay jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych francuskich marek. W 2026 r. zajął 47. miejsce w rankingu Kantar BrandZ TOP50 jako jeden z najbardziej wartościowych brandów.

Napisaliśmy o tym, bo uznaliśmy to za ważne i ciekawe. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Omeny Mensah i Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.

Emmanuel Macron i Rafał Brzoska rozmawiali m.in. o zaangażowaniu inwestycyjnym polskiej firmy we Francji. Fot. mat. prasowe
