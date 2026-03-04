Rainbow: do Polski wróciły pierwsze samoloty z turystami z Bliskiego Wschodu

Rainbow Tours, operator turystyczny, poinformował o powrocie pierwszych Polaków z Bliskiego Wschodu.

– 3 marca po godz. 9. w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica wylądował samolot linii World2fly, z którym współpracujemy, z 279 naszymi klientami na pokładzie. Jest to grupa turystów, która w sobotę wracając z Phu Quoc do Poznania, zatrzymała się w Dubaju na planowe międzylądowanie i w wyniku dynamicznie zmieniającej się sytuacji w regionie i w efekcie zamknięcia przestrzeni powietrznej pozostała na miejscu. Od tego momentu wraz z liniami lotniczymi World2fly i lokalnymi partnerami poszukiwaliśmy najszybszego i bezpiecznego rozwiązania umożliwiającego powrót turystów do Polski. Między 28 lutego a 2 marca turyści pozostawali zakwaterowani w hotelach na terenie Dubaju. W poniedziałek ta grupa podróżujących została poinformowana o powrocie do Polski. Turyści bezpiecznie wrócili do domów – podał w komunikacie Rainbow Tours.

Jak zaznaczają przedstawiciele firmy, w krajach Bliskiego Wschodu – Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich – z ramienia Rainbow przebywa kilkuset turystów.

– Wszyscy są bezpieczni i zakwaterowani w hotelach, a ich ubezpieczenia, o ile planowy czas trwania ich wyjazdu dobiegł końca, również zostały odpowiednio wydłużone. Wszystkie osoby przebywające za granicą pozostają pod opieką rezydentów i pilotów. Są one informowane o decyzjach dot. ich wyjazdów, w oparciu o wszystkie dostępne i potwierdzone przez nas dane nt. bezpieczeństwa i możliwości powrotu – deklaruje Rainbow.

Firma zadeklarowała, że najbliższe wyjazdy do Omanu i Jordanii i Dubaju zostały odwołane.