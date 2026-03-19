19.03.2026
19.03.2026 21:07

Raków odpada z Ligi Konferencji. Został tylko Lech

Raków Częstochowa przegrał w Sosnowcu z włoską Fiorentiną 1:2. Pierwsze spotkanie Polacy także przegrali 1:2. W efekcie odpadają z Ligi Konferencji w 1/8 finału.

Choć zawodnicy Rakowa wyszli na prowadzenie w 46. minucie, wyrównując bilans bramkowy w dwumeczu, to zawodnicy Fiorentiny zdobyli bramkę w 68. minucie. W doliczonym czasie gry pogrzebali nadzieję Polaków na awans do ćwierćfinału, zdobywając bramkę na 1:2.

Porażka drużyny z Częstochowy oznacza, że ostatnią polską drużyną, która pozostaje w walce o europejskie puchary, jest Lech Poznań. O godz. 21. rozpoczęło się ich starcie z Szachtarem Donieck, także w Lidze Konferencji. Drużyna z Wielkopolski musi odrobić straty na wyjeździe po tym, jak w Poznaniu przegrała 1:3. Z powodu wojny w Ukrainie spotkanie jest rozgrywane w Krakowie.

Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa
Choć Raków wyszedł na prowadzenie w 46. minucie, to Włosi strzelili dwie bramki i wyeliminowali Polaków.
Fot. PAP/Waldemar Deska
