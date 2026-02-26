Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.02.2026

26.02.2026 20:09

Raport ONZ: niemal 7,7 tys. migrantów zmarło lub zaginęło na szlakach migracyjnych w 2025 r.

Kryzys migracyjny pozostaje problemem globalnym – wynika z najnowszego raportu ONZ. Najbardziej śmiercionośne okazały się morskie szlaki migracyjne, zwłaszcza na Morzu Śródziemnym.

W 2025 roku co najmniej 7 667 osób zmarło lub zostało uznanych za zaginione podczas prób migracji – poinformowała w czwartek Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), działająca w strukturach Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dane obejmują zgony na lądowych i morskich szlakach migracyjnych na całym świecie.

Według IOM liczby te pokazują, że kryzys migracyjny ma nadal globalny zasięg, a kluczowym problemem pozostaje działalność przemytników ludzi. Organizacja podkreśla, że siatki przestępcze wyzyskują migrantów i narażają ich życie, oferując niebezpieczne i nielegalne przeprawy.

Dyrektorka generalna IOM Amy Pope zaznaczyła, że brak legalnych i bezpiecznych dróg migracji zmusza ludzi do podejmowania skrajnego ryzyka. – Gdy bezpieczne szlaki są niedostępne, ludzie są zmuszeni wyruszać w niebezpieczną podróż i wpadają w ręce przemytników oraz handlarzy – podkreśliła w komunikacie.

Globalne dane i skala problemu

IOM zwraca uwagę, że choć liczba zgonów i zaginięć spadła w 2025 roku o 16,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, nie oznacza to poprawy sytuacji migrantów. Spadek ten wiązany jest m.in. z omijaniem niektórych tras, zwłaszcza w obu Amerykach.

Jednocześnie organizacja ostrzega, że rzeczywista liczba ofiar może być wyższa. Powodem są ograniczony dostęp do informacji oraz cięcia budżetowe, które utrudniają organizacjom humanitarnym dokładne dokumentowanie przypadków śmierci na głównych szlakach migracyjnych.

Z tego względu IOM apeluje o zwiększenie finansowania swojej działalności, aby lepiej dostosować system pomocy humanitarnej do realnych potrzeb. Według organizacji dodatkowe środki mogłyby przełożyć się bezpośrednio na uratowanie większej liczby istnień ludzkich.

Morze Śródziemne najbardziej niebezpieczne

Raport wskazuje, że najbardziej śmiercionośne w 2025 roku były morskie szlaki migracyjne. Na samym Morzu Śródziemnym zginęło lub zaginęło 2 108 osób, co czyni ten kierunek najniebezpieczniejszym na świecie.

Szczególnie tragiczna była również trasa z Afryki Zachodniej na Wyspy Kanaryjskie, gdzie śmierć poniosło lub zaginęło 1 047 migrantów. IOM podkreśla, że są to wyłącznie potwierdzone przypadki.

Dodatkowo agencja informuje, że setki osób uznaje się za zaginione na morzu, a ich los nie został dotąd zweryfikowany. Tylko w ostatnich tygodniach 23 ciała zostały odnalezione na wybrzeżach Włoch i Libii, co sugeruje, że bilans ofiar może być znacząco zaniżony.

Apel o bezpieczne szlaki migracyjne

IOM wskazuje, że utrzymująca się wysoka liczba ofiar dowodzi potrzeby tworzenia bezpiecznych i legalnych dróg migracji oraz wzmocnienia mechanizmów ochrony migrantów. Organizacja ocenia, że śmierć tysięcy osób nie jest nieunikniona.

Zgony migrantów nie są nieuchronne. To globalna porażka, której nie możemy uznać za normę – podkreśliła Amy Pope. Według IOM tylko skoordynowane działania państw i odpowiednie finansowanie pomocy humanitarnej mogą ograniczyć skalę tragedii na migracyjnych szlakach świata.

Źródło: PAP, Politico

Migranci na łodzi w brytyjskim porcie
Raport wskazuje, że najbardziej śmiercionośne w 2025 roku były morskie szlaki migracyjne. Na samym Morzu Śródziemnym zginęło lub zaginęło 2 108 osób, co czyni ten kierunek najniebezpieczniejszym na świecie. Fot, Carl Court/Getty Images
