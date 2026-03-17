Raport Otodom. Tak w lutym 2026 wyglądały ceny najmu w Polsce

W lutym średnia ofertowa cena najmu mieszkania w Polsce wyniosła 3 588 zł, czyli 71 zł za m kw. – wynika z opublikowanej we wtorek analizy portalu Otodom. To o niespełna 1 proc. mniej niż w styczniu i o ok. 1,4 proc. mniej niż rok do roku.

Z opublikowanej we wtorek analizy portalu Otodom wynika, że w lutym liczba nowych ogłoszeń o mieszkaniach do wynajęcia wyniosła 15,6 tys., a więc była prawie taka sama jak w styczniu. Jednocześnie w ubiegłym miesiącu zakończono 19 tys. ofert najmu.

„Patrząc na 18 analizowanych przez Otodom miast, liderem wzrostów okazała się Zielona Góra (+43 proc.), wyprzedzając Łódź (+15 proc.) i Bydgoszcz (+14 proc.). Wśród największych ośrodków miejskich przyrost oferty zanotowały również Warszawa i Wrocław (+6 proc.) oraz Kraków i Poznań (+3 proc.). Z kolei po drugiej stronie tabeli znalazły się Białystok (-10 proc.), Opole (-9 proc.) oraz Kielce i Lublin (-4 proc.)” – czytamy w analizie.

Dodano, że w minionym miesiącu nastąpiła korekta popytu. Z danych portalu wynika, że „liczba interakcji z ogłoszeniami spadła o 8 proc. m/m”. Liczba zapytań o najem spadła także o prawie 19 proc. w ujęciu rocznym.

Czytaj także: Czy Polaków stać na mieszkanie w dużym mieście? Porównaliśmy ceny wynajmu i zarobki

Średnie ceny najmu w lutym 2026 r. w największych miastach w Polsce

„Najwyższe średnie czynsze niezmiennie utrzymują się w Warszawie (4 880 zł). Powyżej 3 000 zł płacą również najemcy w Trójmieście (3 177 zł), Krakowie (3 148 zł) i Wrocławiu (3 115 zł). Segment średnich stawek (ok. 2 200–2 900 zł) obejmuje między innymi Szczecin, Poznań, Lublin, Rzeszów, Opole i Łódź. Z kolei najtaniej mieszkanie można wynająć w Kielcach (2 025 zł) i Białymstoku (2 079 zł)” – czytamy w analizie.

Jak wskazano, w ujęciu rocznym najmocniej wzrosły stawki za wynajem w Olsztynie, gdzie podskoczyły one o 7,6 proc. W górę poszły także ceny najmu w Opolu (o 6,4 proc.) i w Łodzi (o 3,4 proc.). Z kolei najem potaniał najbardziej w Rzeszowie (-8,3 proc.) i Zielonej Górze (-6,8 proc.), a także w Krakowie (-3,5 proc.) i Lublinie (-0,8 proc.).

Polecamy: Ile naprawdę kosztuje najem? Polska na tle Europy

Źródło: PAP